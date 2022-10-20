20 октября
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Недвижимость

Пойдем гулять по Театральной. Чем удивляет и как выглядит улица с названием как у московской площади в Барнауле

Не зря говорят, что Барнаул — столица мира. Оказалось, что у него есть своя Театральная. Только не площадь, а улица. Altapress.ru отправился на место, чтобы посмотреть как живут на Театральной и чему прохожие могут удивиться, когда будут прогуливаться по ней.

Ул. Театральная в Барнауле.
Ул. Театральная в Барнауле.
Altapress.ru.

Дом с охраной

Ул. Театральная расположена в микрорайоне Авиатор. Ее длина 945 метров.

Когда мы зашли на улицу, она показалась нам непримечательной. Только скромные дома, спрятанные за невысокими заборами.

Но скоро мы заметили два просторных коттеджа. Первый возведен поодаль от ограды. Это выделяет дом из общей картины. Калиток нет. А на территории установлены фонари.

Ул. Театральная в Барнауле.
Ул. Театральная в Барнауле.
Altapress.ru.

Второй — с дымоходом. Он находится под охраной. Объект возведен в коричневых и желтых тонах. Поэтому его архитектура выглядит довольно стильно.

Ул. Театральная в Барнауле.
Ул. Театральная в Барнауле.
Altapress.ru.

Дом на ножке и розовый велик

Местные жители заботятся об уюте территории рядом с домом. Здесь выращивают хвойные, рябину, дуб и клен. Но это не единственное, что может порадовать глаз прохожих. Вот у одного дома установлен колодец и дом «на ножке». Он напоминает избушку Бабы Яги из русской народной сказки.

Еще у одного дома есть яркая деталь. Это детский розовый велосипед. Только взгляните! Разве мимо такого можно пройти мимо и не улыбнуться?

Ул. Театральная в Барнауле.
Ул. Театральная в Барнауле.
Altapress.ru.

Цены на жилье

Мы зашли на «Авито», чтобы посмотреть, сколько стоит жилье на ул. Театральной. Нашлось всего одно предложение. Двухэтажный дом 257 кв. м «с отделкой из качественных материалов, но требующий вложений» отдадут за 15,4 млн рублей.

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