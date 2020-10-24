«Позор властям»: барнаульские дольщики вышли на пикет с обращением к Кадырову

24 октября барнаульцы устроили пикет, на котором обвинили региональную власть в безразличии и попросили помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Видео с акции протеста опубликовали в группе Barnaul22.

Пикет прошел на стройплощадке дома на пр. Ленина, 195а. Дольщики (с плакатами «Позор властям», «Программа недоступное жулье», «Губернатор, ты где? Дольщики в беде!» и другими) требовали завершения стройки.

Сообщается, что участие в акции приняло около 100 человек.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, мы, жители России, видим, как вы цените и развиваете семейные ценности, уделяя большое внимание развитию института семьи. Мы, жители Барнаула, представляем сотни семей России, которые призывают вас помочь нам получить оплаченное нами жилье. К сожалению, наша региональная власть не может помочь нам в данной проблеме и не направляет информацию на федеральный уровень. Чтобы не портить статистику, легче замолчать проблему», — говорит одна из дольщиц.

Вице-мэр Барнаула Максим Полежаев ранее встретился с дольщиками и представителями стройфирмы. Сроки завершения застройщик так и не назвал.

Напомним, высотку возводит «Монтажная компания «ПР-холдинг» с 2015 года по договорам долевого участия. Сроки по сдаче и вводу в эксплуатацию блок-секций № 3,4 неоднократно переносились.