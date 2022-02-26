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Недвижимость

«Прага» за 45 млн рублей. Известный гостиничный комплекс в нагорной части Барнаула может сменить владельца

Действующий отельный бизнес накануне вновь пополнил рынок коммерческой недвижимости краевой столицы. Это гостиничный комплекс «Прага» на ул. Тюменская, 1, построенный неподалеку от санатория «Обь». По словам автора объявления на «Циан», отель за 45 млн рублей сулит новому владельцу ежемесячную прибыль в 1 млн рублей.

В Барнауле за 45 млн рублей продается гостиничный комплекс "Прага".
В Барнауле за 45 млн рублей продается гостиничный комплекс "Прага".
"Циан".

Известно, что гостиничный комплекс состоит из отеля, ресторана, бани и современного конференц-зала для проведения различных мероприятий, тренингов и семинаров.

В гостинице оборудованы 14 комфортабельных номеров с интерьерами в классическом стиле. Из них семь относятся к категории «люкс», три — к «полулюкс». При этом, в одном из люксовых номеров с пометкой «VIP» есть камин, большая кровать, джакузи и обеденная зона.

«Комплекс великолепно подойдет для использования в качестве гостиницы, пансионата для проживания пожилых людей, коттеджа для постоянного проживания, престижной базы отдыха, резиденции крупной компании», — отмечается в объявлении.

В Барнауле за 45 млн рублей продается гостиничный комплекс &quot;Прага&quot;.
В Барнауле за 45 млн рублей продается гостиничный комплекс «Прага».
«Циан».

К отелю ведет асфальтированная дорога. На территории проведены все необходимые коммуникации.

«Прага» построена в санаторной зоне Барнаула. В шаговой доступности от нее находится санаторий «Обь», а в пяти минутах езды — горнолыжный комплекс «Авальман» и база «Динамо».

Общая площадь построек составляет 1,5 тыс. кв. м. Из них жилые помещения занимают 864 кв. м, нежилые — 358,7 кв. м, баня — 190 кв. м и гараж — 90 кв. м.

Комплекс стоит на земельном участке размером 1,9 кв. м. Вся недвижимость находится в собственности.

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