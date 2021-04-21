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Недвижимость

Правительство намерено снижать ставку по ипотеке

Правительство России планирует снижать среднюю ставку по ипотеке, чтобы сделать жилищные кредиты еще доступнее, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину.

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

Так, поддержание средней ставки по жилищным займам в России на уровне 6,9% годовых до 2030 года может стать ключевой целью нацпроекта «Жилье и городская среда».

Это на 1 процентный пункт меньше, чем планировалось изначально. <Такой вариант рассматривался на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, однако решение пока что не принято.>

В России до декабря 2030 года планируется реализовать национальный проект «Жилье и городская среда». Его бюджет составляет около триллиона рублей, пишет Lenta.ru. Проект призван помочь россиянам улучшить жилищные условия, избавить россиян их от аварийных домов.

По результатам проекта россияне также получат возможность взять жилье в ипотеку по ставке менее 8%, а покупать строящиеся объекты в кредит будет безопасно.

Между тем ипотека в Алтайском крае подешевела за последние два года почти на 2%.

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам составила в 2020 году 7,67%, тогда как два года назад этот показатель был равен 9,56%.

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