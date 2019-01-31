Правомерно ли принудительно собирать деньги с жильцов на модернизацию лифтов?

В конце 2018 года в Жилищный кодекс РФ внесли поправки, согласно которым модернизировать лифты в многоэтажках будут за счет средств фонда капремонта, сформированного из наших взносов. И вот читатель altapress.ru задал нам вопрос: а законно ли управляющая компания собирает с них средства на модернизацию?

Что изменилось?

В самом деле, 28 ноября 2018 года в Жилищный кодекс внесли изменения (закон № 434-ФЗ), и они уже вступили в силу.

Раньше за счет этих средств ремонтировали или меняли только непригодные к эксплуатации лифты. А на модернизацию лифта собственники квартир собирали деньги дополнительно. Теперь же в перечень работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах включены работы по модернизации лифтов, а также ремонт, замена, модернизация машинных и блочных помещений, выполнение которых финансируется за счет средств фонда.

Фонд этот, напомним, формируется из взносов собственников помещений дома. То есть из наших с вами денег.

Лифт. sgd22.ru

Зачем изменения?

Изменения в Жилкодекс внесли, чтобы упростить ремонт тех лифтов, которые нуждаются в замене только части элементов конструкции.

Между тем, в министерстве строительства и ЖКХ края подтвердили: в рамках краевой программы «Капремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2014−2043 годы за счет средств фонда могут быть проведены работы по ремонту, замене и модернизации лифтового оборудования.

Но в действующей редакции программы такой вид работ как модернизации лифтов (частичная замена) отсутствует, пояснил замначальника управления по ЖКХ минстроя края Дмитрий Власов.

Нет его и в краевом законе, добавила Людмила Суслова, депутат АКЗС. Получается, пока правовых оснований требовать провести модернизацию лифта за счет накоплений в фонде капремонта нет.

В Новоалтайске установили новые лифты. sgd22.ru

Что делать

Если рассуждать по аналогии с другими регионами, то, прежде всего, краевые депутаты должны внести изменения в региональный закон о капремонте. По крайней мере, известно, что именно этим путем планируют пойти, например, депутаты заксобрания Тверской области.

Правда, в повестке дня ближайшей сессии Алтайского заксобрания 31 января этого вопроса нет.

Так или иначе, в минстрое пояснили: при актуализации краевой программы совместно с органами местного самоуправления виды (состав) работ по лифтовому оборудованию будут уточнены.

По словам Дмитрия Власова, вопрос о включении в перечень работ по капремонту модернизации лифта решается на общем собрании — решение надо оформить протоколом. А протокол следует направить в администрацию муниципального образования и региональному оператору.

Отремонтируют не все

Правда, как считает Людмила Суслова, не все работы, обозначенные в федеральном законе как «ремонт, замена, модернизация» можно будет финансировать за счет средств фонда капремонта.

Во-первых, мы ежемесячно платим за техобслуживание лифтов, и эти платежи останутся, они правомерные. Во-вторых, по мнению Сусловой, за счет средств фонда могут быть выполнены только работы, относящиеся к капитальному ремонту. А не к текущему.

Почувствуйте разницу

Но на вопрос, какие работы по лифту можно отнести к текущим, какие к капитальным, ответ может дать только специалист.

Как пояснили в Минстрое, модернизацией лифтов является частичная замена лифтового оборудования с сохранением хотя бы одного из элементов старого лифта, в том числе с сохранением направляющих и элементов их крепления.

И вот необходимость проведения капитальных или текущих работ по лифтам устанавливается исходя из технического заключения, оформленного по результатам диагностического исследования подъемника.

Иначе говоря, только диагностика может показать, к какому виду работ относится ремонт вашего лифта.

Собирайте деньги

Между тем, ситуация с лифтами довольно критичная. К 15 февраля 2020 года у нас не должно остаться в действии лифтов с выработанным нормативным сроком эксплуатации. Таковы требования технического регламента Таможенного союза. Разговоры о продлении этого срока ведутся, но пока это только разговоры.

Лифт — общее имущество жильцов многоквартирного дома. Facebook.

Пару лет назад депутаты Барнаульской гордумы сообщали: только в Барнауле к дню «Х» будет не менее 1,6 тыс. лифтов, которые придется остановить. Сейчас лифтов, попадающих под угрозу отключения, меньше — ведь за последние годы лифты в Барнауле усиленно заменяли, пояснил altapress.ru депутат БГД Юрий Ряполов.

Так или иначе, лифт — это общее имущество собственников помещений в многоэтажке, где бы они ни жили — даже на первом этаже. И в минстрое напомнили: собственники обязаны нести бремя расходов на содержание лифтового оборудования для поддержания работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации.

Справка

Капремонт и ( или) замена лифтов и лифтового оборудования в Алтайском крае

2017 год 161 лифтов в 38 домах.

2018 год 73 лифта в 24 домах.

2019 год ( план) 99 лифтов в 40 домах.

Источник: Фонд капремонта Алтайского края.