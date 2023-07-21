Предложили жильцам зону отдыха — они захотели парковку. Как проект офисника в центре Барнаула теряет «проблемность»

На градостроительном совете вновь представили проект торгово-офисного здания на ул. Никитина, 61. Заказчик и проектировщики не только исправили замечания экспертов , но и отказались от кафе на кровле и отдали часть земли под совместную с соседним жилым домом парковку. Подробнее о новом варианте — в материале altapress.ru.

Что из себя представляет здание

Эскиз кирпичного дома с часами разработала фирма «Тектоника» для компании «Дом-строй».

Облик четырехэтажного здания отсылает к культурному памятнику регионального значения — кирпичному особняку XX века, которых находится через дорогу. Вокруг будущего объекта — пяти- и семиэтажный дом.

Кирпичные пояса здания визуально делит фасад на три части. В центре первого этажа — сквозная арка для въезда во двор. Чтобы организовать небольшое пространство для летнего кафе, первый этаж немного отступает вглубь здания.

Перед торгово-офисным центром посадят газон, кустарники и деревья.

1 тыс. кв. м — площадь участка,

314 кв. м — площадь застройки,

196 кв. м — площадь остекления.

Что исправили

В прошлый раз у проектировщиков возник небольшой спор с «Алтайкрайохранкультурой»: учитывать ли лестничную клетку при подсчете высоты здания. В итоге заказчик уступил и вовсе избавился от лестницы.

Измененный проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника"

Она и не нужна: в этом эскизе кровля не эксплуатируется, а значит под окнами пятиэтажки не будет кафе, как того просили эксперты. На крыше оставили деревянную перголу. Она замаскирует инженерное оборудование: кондиционеры, вытяжки и тому подобное.

В этот раз проектировщики показали визуализацию со стороны пятиэтажного дома и задней стены. Исправили и другие замечания: отразили отступы от красной линии, избавились от большой разворотной площадки внутри двора, убрали подземный этаж, наметив 16 паковочных на участке.

Также, как отметила Елена Булавина, представляющая проект, фирма провела опрос у жителей соседнего дома, чтобы уточнить, как лучше использовать часть двора, которая относится к офиснику. И исполнили желание в эскизе.

«Предложение по площадке отдыха для совместного использования жителям ближайших домов не понравилось, - сказала Булавина. - Они предложили отдать им часть земли под парковочные места. Сказали им не нужна площадка отдыха».

«Редчайшая ситуация, когда застройщик свою территорию отдает под совместную парковку, - похвалил член градсовета Евгений Носенко.

Измененный проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника" Прежний проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника"

Кроме того, заказчик отметил, что поработал с «Алтайкрайохранкультурой»: предоставил расчет остекления фасада, развертку высоты, согласовали композиционные цвета. Придется ли перерабатывать выбранные решения покажет предстоящая экспертиза.

Что нужно доработать

Эксперты вновь поинтересовались, не нарушит ли новое здание уровень освещенности соседней пятиэтажки.

«Существуют нормы инсоляции жилых помещений. Провели расчет, инсоляция нормативная. Но если жильцы получали 12 часов света, а будут получать нормативных 2,5, то могут просто не согласиться с законом», - отметила Елена Булавина.

Измененный проект торгово-офисного центра на ул. Никитина, 61. "Тектоника"

«Тогда удачи, - сказал архитектор Сергей Боженко. - Посмотрел чертежи, не учитываете толщину стен — именно она резко уменьшает количество часов, в течение которых освещаются квартиры. Поточнее проработайте».

Также он порекомендовал отделить пешеходную часть барьером в арочном проезде, чтобы машины «не размазывали человека вдоль стены».

Проект одобрили, попросив исправить новые замечания.