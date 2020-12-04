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Недвижимость

Предприниматель Комяков не поскупился на еще один участок под жилые высотки в Барнауле

Компания «Серебряный бор» Андрея Комякова (собственник ПСК «Строительная перспектива») выиграла в ходе торгов участок на ул. 6-й Нагорной, 15г/7. Об этом узнал «Алтайский портал недвижимости». Земля обошлась бизнесмену более чем вдвое дороже стартовой цены.

"Моховая поляна".
"Моховая поляна".

Начальная стоимость на торгах за участок составляла 9,94 млн рублей, но участники подняли ее до 22 млн рублей.

До последнего за объект площадью 0,95 га боролась СЗ «Домостроительная компания», которой управляет ГК «Алгоритм». Они предлагали максимум 21 млн рублей.

Срок аренды участка на 6-й Нагорной составит 4 года и 10 месяцев. Территория относятся к зоне Ж-1, где разрешено возводить многоквартирные жилые дома высотой до 75 метров или 25 этажей, встроенные и пристроенные коммерческие объекты разных направлений.

Участок частично огорожен, на нем нет строений, но есть котлован и недействующие сети водоснабжения.

Ранее «СтройГАЗ» планировал возвести там квартал «Моховая поляна».

Ранее Андрей Комяков «отвалил» 40 млн рублей за землю на Южном.

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