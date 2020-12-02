В Барнауле в пять раз выше стартовой цены продали участок под высотки на Южном

Предприниматель Андрей Комяков (СК «Строительная перспектива») выиграл на торгах участок в поселке Южном на ул. Чайковского, 35. Цена на него выросла почти в пять раз и составила 40 млн рублей, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Начальная цена лота была 8,5 млн рублей, но за участок развернулась нешуточная борьба. Победителем, не пожалевшим денег, стала компания «Серебряный бор» под руководством Комякова.

За территорию на аукционе до последнего бился «Алгоритм-Дом», который предложил максимум 39 млн рублей.

По условиям торгов, участок сдается в аренду на 10 лет и 8 месяцев. За это время застройщик должен успеть подготовить площадку, согласовать и реализовать проект жилого комплекса.

Участок на ул. Чайковского в поселке Южном Барнаула. Скриншот yandex.ru/maps

Там разрешено возводить многоквартирные дома высотой до 75 метров или 25 этажей, а также встроенные и пристроенные коммерческие объекты разных направлений.

Плюс ко всему, территория находится в зоне санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

«Также здесь стоит шесть нестационарных торговых объектов, на размещение которых заключено пять договоров. Однако администрация города добивается их принудительного сноса в судебном порядке. В их числе — ОАО «ТД «Русский холод», который уже обязали демонтировать свой киоск», — говорится в сообщении источника.

Ранее altapress.ru писал, что победителем аукциона по строительству четырехэтажного спорткомплекса на пр. Ленина, 121 (напротив Альфа-Банка) признана известная барнаульская компания «Арена», построившая дворец «Динамо» и отремонтировавшая «Дворец спорта».