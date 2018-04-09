Недвижимость

В Барнауле вновь никто не захотел купить огромный китайский рынок за 400 млн рублей

Сегодня, 12:07.
Недвижимость

Фонд имущества Алтайского края во второй раз не смог продать китайский рынок в Барнауле (Космонавтов, 59). Предприниматели не захотели участвовать в торгах и заплатить за действующий рынок и его землю 397 млн рублей, говорится на сайте службы.

Китайский рынок.
Китайский рынок. Фото : Анна Зайкова.

Рынок принадлежит "Торгово-производственному комплексу Алтайского края". В него входит 19 объектов. Среди которых административное здание, здание проходной и здравпункта-бойлерной. Общая площадь рынка составляет 14 га, из них зданий и сооружений 56,6 тыс. кв. м.

В комплекс входят несколько торговых залов: "Фрукты и овощи", "Колбасные изделия и копчености", "Мясо, окорока и рыба", ряд с промышленными товарами. С 2003 года здесь работает китайский оптово-вещевой строительный рынок "Цинь Юнь Алтай". В 2010 году на территории рядом с рынком устроили парковку на 150 автомобилей. 

Эксперты altapress.ru полагали, что лот может быть интересен как участок для строительства жилья. Но проект "потянет" тот, кто может оформить изменения назначения земли.

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