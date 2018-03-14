В Барнауле второй раз пытаются дорого продать "китайский рынок"

100% акций принадлежит Алтайскому краю в лице Министерства имущественных отношений Алтайского края.

В Торгово-производственному комплекс входит 19 объектов. Среди них административное здание, здание проходной и здравпункта-бойлерной. По условиям аукциона, претендент должен внести задаток 79 млн рублей. Шаг аукциона — 19 млн рублей.

"Торгово-производственный комплекс Алтайского края" создан на бывшей базе Плодоовощеторга в 1997 году. Общая площадь рынка составляет 14 га, из них зданий и сооружений 56,6 тыс кв. м.

В комплекс входят несколько торговых залов: "Фрукты и овощи", "Колбасные изделия и копчености", "Мясо, окорока и рыба", ряд с промышленными товарами. С 2003 года здесь работает китайского оптово-вещевого строительного рынка "Цинь Юнь Алтай". В 2010 году на территории рядом с рынком устроили парковку на 150 автомобилей. Сейчас на рынке работают 94 человека.

По словам Константина Никитеева, руководителя агентства недвижимости "Ключ-Риэлт", рынок может быть интересен как бизнес (на данным бухгалтерского баланса по итогам 9 месяцев 2017 года он принес прибыль 14 млн рублей).

Константин Никитеев,

руководителя агентства недвижимости "Ключ-Риэлт":

— Рынок на Космонавтов — это единственный сохранившийся в Барнауле рынок с уличной торговлей. Этот формат востребован. Большая часть торговых мест там сдана в аренду. Думаю, этот лот может быть интересен как бизнес. Но не только. Это прекрасный район для строительства жилья.

Никитеев отмечает, что территория на пересечении улицы Попова и проспекта Космонавтов ничем не хуже района новостроек улицы Ускова. Рынок занимает 14 га земли и это соответствует размерам кварталов, которые сейчас застраивают в северо-западной части города. По словам эксперта, такая сделка может состоятся лишь при условии, что власти согласятся изменить назначение земли — торговой и складской под жилую застройку.

Справка

Итоги торгов подведут 9 апреля в 12.30 по адресу: ул. Молодёжная, 26, к. 304.