В Барнауле второй раз пытаются дорого продать "китайский рынок"

9 апреля должен состояться аукцион на пакет акций "Торгово-производственного комплекса Алтайского края" на Космонавтов, 59. Его еще называют "рынок на Космонавтов" или "китайский рынок". Объект за 397 млн рублей во второй раз продает фонд имущества Алтайского края, пишут на его сайте. Эксперты не исключают, что лот может быть интересен под строительство жилья.
100% акций принадлежит Алтайскому краю в лице Министерства имущественных отношений Алтайского края.
В Торгово-производственному комплекс входит 19 объектов. Среди них административное здание, здание проходной и здравпункта-бойлерной. По условиям аукциона, претендент должен внести задаток 79 млн рублей. Шаг аукциона — 19 млн рублей.
"Торгово-производственный комплекс Алтайского края" создан на бывшей базе Плодоовощеторга в 1997 году. Общая площадь рынка составляет 14 га, из них зданий и сооружений 56,6 тыс кв. м.
В комплекс входят несколько торговых залов: "Фрукты и овощи", "Колбасные изделия и копчености", "Мясо, окорока и рыба", ряд с промышленными товарами. С 2003 года здесь работает китайского оптово-вещевого строительного рынка "Цинь Юнь Алтай". В 2010 году на территории рядом с рынком устроили парковку на 150 автомобилей. Сейчас на рынке работают 94 человека.
По словам Константина Никитеева, руководителя агентства недвижимости "Ключ-Риэлт", рынок может быть интересен как бизнес (на данным бухгалтерского баланса по итогам 9 месяцев 2017 года он принес прибыль 14 млн рублей).
Константин Никитеев,
руководителя агентства недвижимости "Ключ-Риэлт":
— Рынок на Космонавтов — это единственный сохранившийся в Барнауле рынок с уличной торговлей. Этот формат востребован. Большая часть торговых мест там сдана в аренду. Думаю, этот лот может быть интересен как бизнес. Но не только. Это прекрасный район для строительства жилья.
Никитеев отмечает, что территория на пересечении улицы Попова и проспекта Космонавтов ничем не хуже района новостроек улицы Ускова. Рынок занимает 14 га земли и это соответствует размерам кварталов, которые сейчас застраивают в северо-западной части города. По словам эксперта, такая сделка может состоятся лишь при условии, что власти согласятся изменить назначение земли — торговой и складской под жилую застройку.
Справка
Итоги торгов подведут 9 апреля в 12.30 по адресу: ул. Молодёжная, 26, к. 304.
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