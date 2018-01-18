В Барнауле "китайский рынок" продают почти за 400 млн рублей

Аукцион по продаже единым лотом имущества акционерного общества "Торгово-производственный комплекс Алтайского края" назначили на 20 февраля. Начальная цена продажи — 397 млн 879 тыс. рублей. Шаг аукциона — 19 893 950. Задаток — 79 575 000 рублей. Заявки на участие принимают с 19 января по 12 февраля 2018 года.

Торгово-производственному комплексу Алтайского края принадлежит 19 объектов. Среди них административное здание, здание проходной и здравпункта-бойлерной.

Для покупки задаток должен быть перечислен на счёт не позднее 13 февраля 2018 года. Сейчас 100% акций акционерного общества принадлежит Алтайскому краю. Уставный капитал организации составляет 16 376 000 рублей.