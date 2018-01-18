Недвижимость

В Барнауле "китайский рынок" продают почти за 400 млн рублей

Вчера, 19:24.
Недвижимость

В Барнауле продают рынок на проспекте Космонавтов более чем за 390 млн рублей, сообщает "Катунь 24".

Китайский рынок.
Китайский рынок. Фото : Анна Зайкова.

Аукцион по продаже единым лотом имущества акционерного общества "Торгово-производственный комплекс Алтайского края" назначили на 20 февраля. Начальная цена продажи — 397 млн 879 тыс. рублей. Шаг аукциона — 19 893  950. Задаток — 79 575 000 рублей. Заявки на участие принимают с 19 января по 12 февраля 2018 года.

Торгово-производственному комплексу Алтайского края принадлежит 19 объектов. Среди них административное здание, здание проходной и здравпункта-бойлерной.

Для покупки задаток должен быть перечислен на счёт не позднее 13 февраля 2018 года. Сейчас 100% акций акционерного общества принадлежит Алтайскому краю. Уставный капитал организации составляет 16 376 000 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
ул. Гущина 150/2 ул. Гущина 150/2