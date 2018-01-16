Алтайский продавец попалась на продаже двух литров пива подростку

Вчера, 21:30.
Происшествия

Сотрудники отдела МВД России по Горно-Алтайску поймали продавца одной из пивных на продаже спиртного несовершеннолетнему. Женщину оштрафуют на приличную сумму.

Пиво.
Пиво. Фото: Открытые источники.

Как сообщает ГУ МВД по РА, 32-летняя местная жительница, работающая продавцом в одном из магазинов, продала несовершеннолетнему два литра пива.

На женщину составили протокол по статье "Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции". Ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В ближайшее время по данному факту состоится суд, который решит, в каком размере выписать штраф нерадивому продавцу.

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