Алтайский продавец попалась на продаже двух литров пива подростку

Как сообщает ГУ МВД по РА, 32-летняя местная жительница, работающая продавцом в одном из магазинов, продала несовершеннолетнему два литра пива.

На женщину составили протокол по статье "Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции". Ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В ближайшее время по данному факту состоится суд, который решит, в каком размере выписать штраф нерадивому продавцу.