Следователи проведут проверку по факту отравления алкоголем школьницы

В декабре 2017 года в одну из больниц Барнаула поступила 12-летняя девочка с признаками острого отравления алкоголем. Она выпила слишком много. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По предварительным данным, девочка выпила, находясь в гостях в компании других несовершеннолетних. Сейчас жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.
Следователи в рамках доследственной проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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