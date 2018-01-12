Следователи проведут проверку по факту отравления алкоголем школьницы

По предварительным данным, девочка выпила, находясь в гостях в компании других несовершеннолетних. Сейчас жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

Следователи в рамках доследственной проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.