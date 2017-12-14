На Алтае двое мужчин погибли от отравления алкоголем

По предварительной информации, 6 декабря четверо местных жителей в селе Бешпельтир Чемальского района выпили много алкоголя. Через несколько суток двоих из них доставили в больницу. Мужчины отравились. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 33 и 25-летний сельчанин скончались.

Следователи проводят проверку.