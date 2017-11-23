В Алтайском крае мать и трое детей отравились газом в собственном доме

Сегодня, 15:28.
Происшествия

В Залесовском районе 23 ноября семья отравилась угарным газом. В больницу доставили мать и троих детей, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Газ.
Газ. Фото: СС0.

ЧП произошло в частном доме. Мать и детьми доставили в больницу. Сейчас пострадавшие находятся в стабильном состоянии, их жизням ничего не угрожает. 

Предварительной причиной происшествия стало неправильное использование отопительной печи, возможно, она была неисправной. 

Ранее altapress.ru писал, что в связи с участившимися случаями взрыва бытового газа МЧС и газовики проверяют оборудование жителей региона.

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