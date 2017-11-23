В Алтайском крае мать и трое детей отравились газом в собственном доме

ЧП произошло в частном доме. Мать и детьми доставили в больницу. Сейчас пострадавшие находятся в стабильном состоянии, их жизням ничего не угрожает.

Предварительной причиной происшествия стало неправильное использование отопительной печи, возможно, она была неисправной.

Ранее altapress.ru писал, что в связи с участившимися случаями взрыва бытового газа МЧС и газовики проверяют оборудование жителей региона.