В Госдуме предлагают запретить проводить газ в новостройки

"Справедливая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы документ, запрещающий проектировать многоквартирные дома, в которых используется газ в жилых помещениях, пишут РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.
Проект предлагает дополнить закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" соответствующей статьей.
По словам авторов, документ призван снизить вероятность аварий при использовании газа жильцами многоквартирных домов.
Altapress.ru писал, что чуть больше чем за неделю в Алтайском крае произошло два взрыва газа в частных домах. В Рубцовске из-за хлопка газа дом обрушился 28 октября, а в селе Алтайское — 5 ноября. Кроме того, 9 ноября в жилом доме в Ижевске от взрыва обрушились девять этажей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.