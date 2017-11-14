В Госдуме предлагают запретить проводить газ в новостройки

Проект предлагает дополнить закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" соответствующей статьей.

По словам авторов, документ призван снизить вероятность аварий при использовании газа жильцами многоквартирных домов.

Altapress.ru писал, что чуть больше чем за неделю в Алтайском крае произошло два взрыва газа в частных домах. В Рубцовске из-за хлопка газа дом обрушился 28 октября, а в селе Алтайское — 5 ноября. Кроме того, 9 ноября в жилом доме в Ижевске от взрыва обрушились девять этажей.