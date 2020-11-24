Пристанище бомжей и собак. В Барнауле продают всеми забытое здание на ул. Солнечная поляна

На портале торги-россии.рф выставили объект незавершенного строительства, ранее принадлежавший компании «Мир развлечений». Фирма обанкротилась, и суд решил продать еще один барнаульский недострой на ул. Солнечная поляна, 20-в, в счет долга. Стоимость лота оценили в 8,3 млн рублей.

Банкротство — то еще развлечение

Ранее недвижимость принадлежала двум бизнес-леди — Ирине Борисовой и Ирине Петряковой, а точнее, оно было на балансе компании, в которой две Ирины выступали соучредителями — обществу с ограниченной ответственностью «Мир развлечений».

Характеристики объекта: общая площадь здания — 161,8 кв. м

степень его готовности — 65%

площадь земельного участка — 749 кв. м

Брошенный недострой на ул. Солнечная поляна , 20-в. «Алтапресс».

В конце июля этого года решением арбитражного суда Алтайского края компания была признана банкротом. Сейчас делами угасшего бизнеса занимается конкурсный управляющий — Татьяна Середа, являющаяся членом саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет».

Дело о банкротстве в отношении «Мира развлечений» было запущено в прошлом году, после заявления о признании ООО банкротом, с которым пришел в суд Вячеслав Метелев. Ему задолжали более 4 млн рублей. Всего же компания должна кредиторам более 6 млн рублей.

В этом помещении нередко кто-то ночевал. «Алтапресс».

Свои претензии в адрес двух Ирин высказал и бизнесмен Олег Галацан, президент «Сибирской академии медиации», руководитель управляющей компании «Центроград». Он потребовал от суда не только признать компанию банкротом, но и арестовать здание на ул. Солнечная поляна, 20-в. Хотя, выступил с предложением не выставлять объект на тоги.

Брошенный недострой на ул. Солнечная поляна , 20-в. «Алтапресс».

Суд удовлетворил первые два требования. Отказывать в реализации объекта в счет долга государственный орган не стал. В середине ноября здание выставили на открытую продажу. Заявки будут приниматься до 12 декабря 2020 года. Торги пройдут 21 декабря.

Экскурсия по зданию «Мира развлечений»

Узнав о долгострое, корреспонденты altapress.ru отправились туда.

Дверь оказалась открытой, внутри, на первый взгляд, никого нет. Хотя, двухэтажное строение с огромным темным подвалом уже давно стало пристанищем для деклассированных элементов. Места здесь достаточно, но оно буквально завалено строительным мусором и хламом, среди которого особо выделяются детские резиновые сапоги.

Детские резиновые сапоги. «Алтапресс».

Год постройки объекта найти не удалось, но местные жители утверждают, что заброшенное строение стоит здесь от пяти до десяти лет. Это похоже на правду — пространство перед крыльцом заросло молодыми деревьями.

Между ними то тут, то здесь встречаются собачьи следы. Одна из наиболее плотных цепочек ведет в открытую дверь входа в подвал. Проем в сами помещения наглухо закрыт, но при желании туда можно попасть из холла здания.

Факт Фотография, выставленная в сервисе 2 ГИС, датирована 2016 годом. Тогда строение было в том же виде, что и сейчас. Недостроенное, с фасадом, обшитым бордовым сайдингом. Единственное отличие — вокруг стоял забор из металлопрофиля.

Здесь явно недавно кто-то побывал. «Алтапресс».

Желающих попасть внутрь, судя по всему, много. Несмотря на горы старых, бесформенных вещей, осколков стекла и мешков с каким-то мусором, легко различить следы ночевок людей без определенного места жительства. В одной из комнат встретилась конструкция из кирпичей, очень похожая на заготовку для мангала.

В оконных проемах установлены стеклопакеты. «Алтапресс».

Учитывая количество легковоспламеняющихся вещей, которыми завалено брошенное здание, местные жители удивляются, как оно устояло на протяжении стольких лет.