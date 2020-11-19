Приставы рассказали об аресте имущества и долгах проблемного барнаульского застройщика

Более 60 млн рублей должен застройщик «Монтажная компания ПР-Холдинг» по исполнительным производствам, рассказали в Управлении ФССП России по Алтайскому краю. Деньги ждут 175 взыскателей.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина, 195-а, который готовится к сдаче.

Имущество компании, не обремененное договорами долевого участия, сейчас арестовано. Застройщик через суд пытался снять арест, но в этом фирме отказали.

Суд отметил, что наличие запретов на регистрационные действия не ограничивает и не создает препятствий в строительстве должником многоквартирного жилого дома.

В июне «Монтажная компания ПР-Холдинг» вновь обратилась в суд с исковым заявлением о признании постановления о запрете регистрационных действий незаконным. Суд снова отказал.

«После определения рыночной стоимости арестованного имущества судебным приставом будет принято решение о соотносимости требований взыскателя и мер принудительного исполнения», — добавили в пресс-службе управления.

Проблемы с домом на пр. Ленина у «ПР-Холдинга» начались в 2018 году. Компания не успела вовремя ввести в эксплуатацию первую очередь. Иски по неустойкам попали в службу судебных приставов по Алтайскому краю.

О том, как дальше все и завертелось, altapress.ru рассказал замдиректора компании Евгений Клейнатовский.