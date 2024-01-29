Проблем хватает. Частное домостроение на Алтае развивается активнее многоквартирного несмотря ни на что

Доля ввода индивидуальных жилых домов (ИЖС) в Алтайском крае за последние восемь лет выросла с 40 до 60%. Об этом министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев рассказал на круглом столе в ИД «Алтапресс». Однако в этой сфере все не так безоблачно, как может показаться.

Как сообщил Иван Гилев, тенденция увеличения объема ввода ИЖС наблюдается с 2016 года. За восемь лет он вырос вдвое: с 330 до 500 тыс. кв. м. в год.

«Все это время ИЖС развивалось вопреки. Нет действий, которые бы осознанно стимулировали сферу, - сказал министр. – Положительная динамика связана с тем, что частный дом – другой уровень комфорта».

Иван Гилев. Круглый стол по малоэтажному строительству. Анна Зайкова

Он добавил, что сейчас по статистике, средняя площадь дома – 140 кв. м. В то время как за пять лет средняя квадратура квартир сократилась с 60 до 50 кв. м. Так рынок подстраивается под финансовые возможности покупателей, которые все чаще могут позволить себе куда скромные площади, чем раньше.

Подробнее о том, почему люди все чаще отдают предпочтение загородному жилью мы рассказывали в этом материале.

По словам Гилева, объем незавершенного строительства многоквартирных домов вырос с 700 тыс. кв. м – до 900 тыс. кв. м. То есть в крае стали чаще начинать новые проекты. Однако, показатели могут снова снизиться вслед за спросом, который изменится на фоне уменьшения государственной поддержки.

Министр перечислил несколько факторов стимулирования ИЖС. Например, упомянул программу социальной догазификации, по которой любой собственник может бесплатно подключить свой участок к газу в тех населенных пунктах, где он есть.

Строительство газопровода. altapress.ru

«ИЖС в основном строят активно вокруг крупных городов и в газифицированных районах: Барнаул, Первомайский район, Павловск, Новоалтайск, Бийск, Белокуриха», - перечислил Иван Гилев.

Благодаря тому, что застройщики ИЖС начали возводить дома улицами и кварталами, государство обеспокоилось прозрачностью отрасли и защитой покупателей. Поэтому строители постепенно готовятся к вводу проектного финансирования.

Проблемы те же

Все более остро поднимается вопрос строительства социальный объектов. Ситуация обостряется за счет небольшой миграции горожан из административного центра в новые районы.

«В режиме формата комплексного развития территорий (КРТ) все строительство должно вестись сразу с обеспечением социальными объектами, - сказал министр. - Если застройщики многоквартирных домов могут эту функцию как-то исполнять, то у ИЖС проблема: нет достаточных источников».

Называют и проблему, связанную с дефицитом земли под строительство.

«Оказывается, на Алтае нет места и для малоэтажного строительства. Кто-то успел в какие-то годы выкупить, перевести земли из сельхозтерриторий и т.д., – за счет этого все и развивается. Нет у нас банка земли, к сожалению», - сказал глава алтайского Союза строителей Александр Мишустин.

Иван Гилев. Круглый стол по малоэтажному строительству. Анна Зайкова

На его взгляд, ключевую роль в этом вопросе играет КРТ. Эксперт настаивает на том, чтобы создать государственную структуру, бы подготавливала участки, создавая все необходимые инженерные коммуникации, перед тем как продавать землю на аукционе.

«В принципе, сейчас мы оставили застройщиков ИЖС один-на-один с монополистами», - сказал Мишустин. В пример он привел сферу электроснабжения, где ценообразование и качество услуг иногда вызывает вопросы у прокуратуры.

«Речь идет о государственной девелоперской деятельности. Мне кажется, тут есть вопрос несоответствия законодательству, хотя прецеденты в стране есть. Мы будем это обсуждать, но решения «раз – и создаем» пока сегодня нет», - ответил на предложение Иван Гилев.

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