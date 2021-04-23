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Недвижимость

Продают бизнес-центр, принадлежащий матери самого богатого новосибирского единоросса

В Новосибирске за 650 млн рублей продают бизнес-центр «Форум», расположенный в пяти минутах ходьбы от станции метро «Студенческая», сообщает Om1.ru.

Бизнес-центр "Форум". Новосибирск.
Бизнес-центр "Форум". Новосибирск.
avito.ru.

Бизнес-центр разделен на два блока — торговые площади и офисные помещения.

«Сдаваемые в аренду помещения находятся на третьем-седьмом этажах. На шестом этаже расположены кабинет руководителя, комната для переговоров и приемная», — отмечает издание.

Здание площадью 6357 квадратных метров оценили в 650 млн рублей.

Владелец бизнес-центра — Ирина Кива, мать самого богатого депутата Заксобрания Новосибирской области Павла Кивы.

Доход народного избранника в 2020 году составил 1,49 млрд рублей. Большая часть получена за счет предпринимательской деятельности.

Депутат от «Единой России» — учредитель шести фирм и руководитель семи организаций.

Ранее жителям Барнаула показали проект 18-этажного ЦУМа, в котором разместят торговые площади и комфортабельный отель.

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