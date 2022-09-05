5 сентября
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Недвижимость

Продление льготной ипотеки на новостройки не поддержали в Счетной палате

Продление льготной ипотеки на новостройки не одобрили в Счетной палате, передают «Ведомости».

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

Как сообщила председатель Счетной палаты Наталья Трунова, продлевать льготную ипотеку (под 7%) на новостройки не следует. Это может исказить рынок недвижимости.

Трунова утверждает, что льготная ипотека вызвала разрыв цен как на «первичку», так и на «вторичку».

По ее словам, некоторые россияне уже не могут купить новое, при этом не продав старое.

«Раньше люди продавали квартиру в старом фонде, приобретали новую, а разницу оплачивали за счет ипотеки», — отметила эксперт.

Она добавила, что нынешний разрыв цен настолько ощутимый, что часть россиян не может позволить себе подобную схему.

Ранее эксперты рассказали, где и какие квартиры подешевели сильнее.

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