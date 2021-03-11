Проект 20-этажных башен пытаются продать в Барнауле

Готовый проект жилых 20-этажек на 371 квартиру пытаются продать в Барнауле, пишет « Алтайский портал недвижимости ».

Дом состоит из трех блок-секций по 19−21 этажу. На первых уровнях предполагаются помещения для торговли и услуг.

Общая площадь жилых помещений достигает 19 318 кв. м.

Стоимость предложения составляет 3,6 млн рублей, что включает проектную документацию с экспертизой на строительство «Многоэтажного жилого дома с объектами общественного назначения и подземной парковкой».

Ранее башни после множества доработок хотели возвести на пр. Красноармейском, 61б, но теперь дом не привязан к какой-либо локации.

Кто продает проект?

Заказчиком проекта выступала компания «Алтайэнергожилстрой», которая еще 5−10 лет назад вела активную деятельность. В последние годы организация уже не закладывает новые жилые объекты и пытается продать земельные участки, здания, в том числе недостроенные, а также проекты.

Например, застройщик несколько лет продает свободный участок на ул. Чернышевского, 187 (пересечение с пер. Ядринцева) с разработанным проектом дома и разрешением на его возведение.

Ранее компании удалось продать несколько участков: на ул. Монтажников, 6, Павловском тракте, 211, пр. Красноармейском, 61б. Собственники подготовили для них более современные проекты, совсем не похожие на те, что предлагал «Алтайэнергожилстрой».

Отмечается, что компания открыла свое агентство недвижимости и теперь ведет риэлторскую деятельность.

Ранее altapress.ru писал, что «Мария-Ра» купила на торгах три здания магазина, принадлежавшие компании «Холидей».