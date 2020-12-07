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Недвижимость

Прогноз: взявших ипотеку россиян ожидают серьезные трудности

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил, что россияне, взявшие ипотеку на волне ажиотажного спрос на жилье, в ближайшем будущем могут столкнуться с финансовыми трудностями.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

По его словам, соотечественникам «придется испить горькую чашу буквально через один-два года». Нельзя необдуманно поддаваться на «эмоциональные провокации и эмоциональные тренды», следует оценивать свои возможности, уверен эксперт.

«Взвешивать надо тщательно, особенно в текущих условиях неопределенности, когда непонятно, что у нас будет дальше, — заявил Самойлов в эфире радио KP.RU.

По мнению риелтора, спрос на недвижимость в 2020 году значительно возрос из-за общей неопределенности, снижения ставок по ипотеке и падения курса рубля, пишет News.ru. Однако кредит по ипотеке «надо обслуживать и гасить», подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Алтайский край попал в список регионов с лучшей динамикой объемов выданных ипотечных кредитов в 2020 году. В октябре выдачи выросли на 80% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро.

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