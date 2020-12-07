Прогноз: взявших ипотеку россиян ожидают серьезные трудности

По его словам, соотечественникам «придется испить горькую чашу буквально через один-два года». Нельзя необдуманно поддаваться на «эмоциональные провокации и эмоциональные тренды», следует оценивать свои возможности, уверен эксперт.
«Взвешивать надо тщательно, особенно в текущих условиях неопределенности, когда непонятно, что у нас будет дальше, — заявил Самойлов в эфире радио KP.RU.
По мнению риелтора, спрос на недвижимость в 2020 году значительно возрос из-за общей неопределенности, снижения ставок по ипотеке и падения курса рубля, пишет News.ru. Однако кредит по ипотеке «надо обслуживать и гасить», подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что Алтайский край попал в список регионов с лучшей динамикой объемов выданных ипотечных кредитов в 2020 году. В октябре выдачи выросли на 80% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро.