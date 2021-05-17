Прокуратура откликнулась на заявления митингующих по поводу генплана барнаульцев

Прокуратура Алтайского края начала проверку после митинга по изменению градостроительной политики Барнаула.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора.

Прокуроры проверят информацию, которую озвучили жители домов в микрорайонах Западный, Мирный и Осипенко.

Барнаульцы не согласны с внесенными в генеральный план краевого центра изменениями в части функциональной зоны указанной территории с индивидуальной жилой застройки на многоэтажную.

«В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдения градостроительного и жилищного законодательства при внесении изменений в генплан города. В случае выявления нарушений закона будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения», — уверяют в надзорном ведомстве.

Ранее altapress.ru публиковал репортаж с протестной акции, которая прошла 15 мая. Отстаивать частный сектор собралось более 300 человек.