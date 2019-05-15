Просто повезло. Строителям Барнаула продлили право работать с дольщиками

Большинство застройщиков Алтайского края смогут продолжить работу с дольщиками по-старым правилам, без эскроу-счетов и банковских кредитов. Об этом рассказали представители краевой госинспекции на встрече с представителями отрасли 14 мая.

В Алтайском крае сейчас строится 83 многоквартирных дома с привлечением средств дольщиков (из них два с проектным финансированием). Уже ясно, что после 1 июля 2019 года возводить в прежнем режиме строительные организации будут 57 объектов. Еще 24 проекта застройки остаются под вопросом. По состоянию на конец апреля в одних пока нет достаточной строительной готовности, в других — проданных долевок.

Ольга Дерявская,

замруководителя инспекции строительного и жилищного надзора:

С 1 июля 2019 года строители обязаны размещать деньги дольщиков на эскроу-счетах. (Снять оттуда средства компания сможет лишь после сдачи дома в эксплуатацию. Осуществлять строительство компаниям придется за свой счет или по проектному финансированию банков, — прим. ред.). Исключение составляют дома, построенные на 30%, в которых продано 10% долевок от общего числа помещений.

Выполнив это условие, компания может работать в старом правовом поле, то есть напрямую брать деньги дольщиков и направлять их на стройку, разъясняет постановление правительства от 22 апреля № 480.

Важно, что 1 июля — срок не «пресекательный». Тот, кто не успел построить дом на 30%, может приостановить регистрацию ДДУ (договор долевого участия) и продолжить работы за свой счет. Достигнув 30% готовности дома, они могут обратиться в Госинспекцию за соответствующим заключением и возобновить привлечение средств дольщиков.

Для ряда крупных барнаульских застройщиков это хорошая новость. Приложив огромные усилия, чтобы получить до 1 июля 2018 года максимальное количество разрешений на новые дома, они обеспечили себе объем работы в старом правовом поле. Главное — они смогут обойтись без проектного финансирования банков, в котором сейчас они видят серьезную угрозу бизнесу. Например, банки могут отказать в финансировании проектов или приостановить транши по уже подписанным договорам.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края: