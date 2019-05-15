Просто повезло. Строителям Барнаула продлили право работать с дольщиками

В Алтайском крае сейчас строится 83 многоквартирных дома с привлечением средств дольщиков (из них два с проектным финансированием). Уже ясно, что после 1 июля 2019 года возводить в прежнем режиме строительные организации будут 57 объектов. Еще 24 проекта застройки остаются под вопросом. По состоянию на конец апреля в одних пока нет достаточной строительной готовности, в других — проданных долевок.
Ольга Дерявская,
замруководителя инспекции строительного и жилищного надзора:
С 1 июля 2019 года строители обязаны размещать деньги дольщиков на эскроу-счетах. (Снять оттуда средства компания сможет лишь после сдачи дома в эксплуатацию. Осуществлять строительство компаниям придется за свой счет или по проектному финансированию банков, — прим. ред.). Исключение составляют дома, построенные на 30%, в которых продано 10% долевок от общего числа помещений.
Выполнив это условие, компания может работать в старом правовом поле, то есть напрямую брать деньги дольщиков и направлять их на стройку, разъясняет постановление правительства от 22 апреля № 480.
Важно, что 1 июля — срок не «пресекательный». Тот, кто не успел построить дом на 30%, может приостановить регистрацию ДДУ (договор долевого участия) и продолжить работы за свой счет. Достигнув 30% готовности дома, они могут обратиться в Госинспекцию за соответствующим заключением и возобновить привлечение средств дольщиков.
Для ряда крупных барнаульских застройщиков это хорошая новость. Приложив огромные усилия, чтобы получить до 1 июля 2018 года максимальное количество разрешений на новые дома, они обеспечили себе объем работы в старом правовом поле. Главное — они смогут обойтись без проектного финансирования банков, в котором сейчас они видят серьезную угрозу бизнесу. Например, банки могут отказать в финансировании проектов или приостановить транши по уже подписанным договорам.
Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей Алтайского края:
Принципы работы проектного финансирования не отлажены. Сейчас застройщики попадают в зависимость от банков: непонятно, как кредиторы поведут себя, уже подписав договор. Опасения серьезные. Сегодня мы отчитываемся только перед государственные надзорными органами в рамках закона. А завтра банки будут вытряхивать наизнанку всю компании и решать, что им нравится, а что нет, и приостанавливать финансирование.