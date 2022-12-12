Просторную «пятирешку» с огромным джакузи продают за 40 млн рублей в Барнауле

Пятикомнатную квартиру с большой ванной и огромным джакузи продают за 40 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Пролетарской, 91. Объявление размещено на « Авито ».

Площадь квартиры — 251 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 159 тыс. рублей.

Квартира — двухуровневая и занимает пятый и шестой этаж кирпичного дома. Всего в доме 7 этажей, но нет ни одного лифта.

Комнаты оформили в светлых тонах, что дает им визуальный простор.

Кухня поделена на две условные зоны — рабочая и столовая. Их разделяет узкая столешница, выполненная из дерева. В гостиной есть домашний кинотеатр и небольшое фортепиано.

В квартире несколько спален. Одна из них принадлежит хозяевам. Остальные могут быть предназначены для гостей или из них можно сделать детские комнаты.

Есть несколько санузлов. Один из них совмещен с большой ванной комнатой, отделанной мозаикой. Здесь есть душевая кабинка и огромное джакузи.

Дом находится в центре Барнаула, рядом множество кафе, продуктовых магазинов, планетарий. Недалеко расположены вузы и школы.