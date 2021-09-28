«Простота очень дорого обходится». Как предприимчивый бийчанин оставил земляков по уши в долгах и без квартир

Экс-глава микрофинансовой организации Бийска оказался под следствием по обвинению в мошенничестве. Из-за действий 38-летнего мужчины семеро бийчан лишились крыши над головой, а еще двое остались должны более 2 млн мифических рублей, которых так и не увидели. Почему люди легко расстаются с деньгами и квартирами, в чем сила убеждения мошенников и и как не попасть в их сети? Об этом altapress.ru рассказал начальник Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Алтайского края Виталий Овсянников.

Предыстория уголовного дела

Житель Бийска, обвиняемый по статье «Мошенничество», открыл и возглавил свою микрофинансовую организацию в наукограде в 2014 году. Она просуществовала шесть лет (вплоть до 2020-го), пока его деятельностью не заинтересовались правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело.

Мошенники стараются быть в тренде. CC0

Следователи выяснили, что 38-летний бизнесмен умело убеждал клиентов временно переоформлять на него свои квартиры и жилые дома, якобы для обеспечения взятых кредитов. Потерпевшие до последнего были уверены, что после погашения долга смогут вернуть жилье, но не тут-то было. Директор микрофинансовой фирмы и не собирался расставаться с недвижимостью. В результате семь человек лишились жилья.

Еще двое потерпевших оказались по уши в долгах. В довесок к основным обязательствам они подписали дополнительные кредитные договоры. Согласно документам, люди, не получив ни копейки по ним, остались должны обвиняемому более 2 млн рублей.

На сегодняшний день в отношении экс-главы микрофинансовой организации утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в Бийский городской суд Алтайского края.

Бизнесмен-«обманщик» и его контора

Маска. Обманщик. pixabay.com.

— Виталий Владимирович , как зовут предпринимателя , обвиняемого в мошенничестве , и какую организацию он возглавлял?

— К сожалению, данные об обвиняемом и его организации можно будет обнародовать только после вынесения судебного решения по делу, чтобы избежать возможных претензий со стороны защиты. Скажу лишь, что он являлся учредителем и директором микрозаймовой организации, офис которой располагался в Бийске.

Факт Бийский предприниматель имеет высшее образование. До учреждения микрозаймовой организации он занимался коммерческой деятельностью.

Виталий Овсянников. Пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

— Жители каких городов и районов пострадали от действий мужчины?

— Всего по делу признано потерпевшими 10 человек, 7 из которых лишились права на жилое помещение. Это жители Бийска, Бийского и Красногорского районов Алтайского края, а также Майминского района Республики Алтай.

— Пострадавшие переписывали свою собственность на совершенно постороннего человека. Как бизнесмен смог убедить людей отказаться от жилья?

— Обвиняемый, выдавая займы, убеждал своих жертв: дарение квартир, выдача доверенности на распоряжение недвижимостью и подписание договоров купли-продажи недвижимости в его пользу — это всего лишь гарантия возвращения займа. Потерпевших уверяли, что после погашения долга их права на объекты будут возвращены. Люди просто верили мужчине. Фактически обвиняемый обманывал людей, не имея намерения возвращать право собственности.

Глупость или вынужденная мера

Бийск. Олег Богданов

— На какие суммы потерпевшие оформляли займы и под какой процент?

— В ходе расследования установлено, что граждане брали кредиты на суммы от 25 тыс. рублей до 850 тыс. рублей. Проценты тоже были разные — от 10% в месяц до 96% в год. Например, две женщины взяли займы в 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей на покупку компьютеров детям. Одна женщина оформила кредит в 25 тыс. рублей на операцию сыну.

— Они объяснили , почему не воспользовались услугами проверенного банка?

— Следователями установлено, что основной причинами обращения именно в микрозаймовую организацию, как правило, выступала простота выдачи кредита. Людям с низким заработком или безработным банки просто не одобрят нужную сумму. Но эта простота иногда очень дорого обходится — можно потерять все.

Документы. pixabay.com.

— Каким образом люди переоформляли жилье на обвиняемого , ведь сейчас это не так просто?

— На самом деле каких-либо особых сложностей в переоформлении квартир нет. В таких случаях составляется договор (например, купли-продажи, дарения), который подается в орган, осуществляющий регистрацию права собственности. Его сотрудники после получения пакета необходимых документов проверяют правильность их составления и осуществляют регистрацию права. Если стороны сделки действуют при этом добровольно — проблем обычно не возникает.

Двойная выгода

— Как двое бийчан объяснили , почему они влезли в дополнительные долги?

— Одна из потерпевших, расписавшись в договоре о получении займа, одновременно подписала документ о повторном получении той же сумму под тот же процент, но уже не на юрлицо, а на физлицо — 38-летнего бийчанина. Обвиняемый ее убедил, что это необходимое условие выдачи кредита.

Обманутый человек. Деньги. pixabay.com.

— Но денег по второй расписке она не получила?

— Фактически нет. Женщина полностью выплатила займ, перечислив денежные средства на счета обвиняемого и его родственника. Однако обвиняемый впоследствии взыскал в суде денежные средства по договору второго займа в организации, указав, что фактически женщина получила два кредита и оплачивала лишь тот, который получила от него по расписке.

В другом случае обвиняемый убедил потерпевшего, что необходимо подписать новый договор о получении денежных средств, который будет являться дополнительной гарантией возвращения денег, хотя фактически денежные средства по нему не выдавались.

— Могут ли люди надеяться на то , что смогут законно вернуть недвижимость?

— Одна из потерпевших в порядке гражданского судопроизводства возвратила право собственности на имущество. Остальные ждут разрешения по существу уголовного дела. В ходе следствия на все квартиры, право собственности на которые было утрачено потерпевшими, наложен арест.

Под удар может попасть каждый

Осторожно! Как «притворяются» мошенники. архив Нотариальной палаты АК

— Существуют ли меры предосторожности , соблюдая которые люди могут избежать обмана и не попасть на удочку мошенников?

— К сожалению, такие действия не станут полноценной гарантией сохранности имущества. Как я уже говорил, если стороны сделки действуют добровольно — помешать ее заключению очень сложно. Поэтому мошенники придумывают самые разные схемы, суть которых одна — обмануть вас и заставить передать имущество именно по своей воле.

Если это произошло, расторгнуть такую сделку будет трудно. Что касается мер предосторожности, то самый простой и действенный вариант — никогда не рисковать принадлежащей вам недвижимостью, не использовать ее в качестве средства обеспечения по различного рода сделкам, даже если вас пытаются убедить, что это всего лишь формальность.

— С какими еще видами мошенничеств с недвижимостью могут столкнуться жители Алтайского края?

— Увы, их может быть очень много. Преступники меняют способы обмана буквально на ходу, постоянно изобретают что-то новое. Отработанные схемы, которые получили огласку, со временем перестают работать: люди предупреждены. Очень надеюсь, что горький опыт потерпевших по обсуждаемому уголовному делу поможет другим не оказаться в подобной ситуации.

Но всегда нужно держать в голове одну простую мысль: если посторонние люди или организации предлагают вам совершить какие-либо манипуляции с квартирой, с которой вы расставаться не планируете, вы уже в зоне риска. Разумнее всего отказаться от такого рода предложений, а если обстоятельства все же вынуждают рассматривать этот вариант — постарайтесь предварительно обратиться за квалифицированной юридической помощью.

Продажа недвижимости. Источник: ДомКлик

— Какими людскими слабостями мошенники чаще всего пользуются при выборе жертв?

— В основном, желанием сэкономить на покупке, либо получить какую-либо прибыль в виде разного рода выигрышей, компенсаций. Нередко это страх потерять свои средства на счетах в кредитных учреждениях. Этим часто пользуются мошенники, действующие дистанционно, с использованием современных средств связи и коммуникации.

— Виталий Владимирович , с какой самой изощренной схемой мошенничества вам удавалось встретиться?

— Наверное, такие схемы лучше не афишировать, чтобы не создавать ненужные прецеденты. На самом деле удивляют не сами способы, а как-то, насколько легко порой преступники добиваются своих целей. Нередки случаи, когда их жертвами становятся люди, которые были заранее проинформированы о подобных схемах, кому-то даже вручалась памятка, как не стать жертвой мошенников. К сожалению, это признак того, что профилактические меры со стороны правоохранительных органов не всегда дают нужный эффект и необходимо корректировать работу В этом направлении. Убежден, что с повышением уровня правового просвещения населения мошенники все реже будут доводить свой преступный умысел до конца.

О чем еще говорили с Виталием Овсянниковым

Прокуратура Алтайского края. altapress.ru

Сотрудники краевой прокуратуры Алтайского края постоянно ведут активную профилактическую работу, чтобы донести до всех жителей региона информацию о новых способах обмана граждан.

О доверии к незнакомым людям — Хочу еще раз напомнить — ни в коем случае нельзя верить незнакомым людям, которые звонят вам по телефону и представляются работниками службы безопасности банков, следователями полиции, сотрудниками ФСБ, прокурорами и требуют совершить какие-либо действия с денежными средствами. Как правило, начинается разговор о том, что на вас посторонние лица оформили или пытаются оформить кредит и деньги нужно срочно перевести на резервный счет. О перевертышах — Бывают случаи, когда преступники от имени сотрудников правоохранительных органов требуют от вас содействия в раскрытии преступлений, совершаемых сотрудниками банков, для чего также заставляют взять кредит и перевести деньги на «защищенный» счет. Самый лучший способ избежать этого — сбрасывать такой телефонный вызов, не начиная никакого общения. Если у вас остались сомнения — ничто не мешает перезвонить в банк или иную организацию и выяснить, действительно ли там работает такой сотрудник. Об интернет-магазинах Если вы решили совершить покупку в интернет-магазине, увидев привлекательную цену — просто проверьте в поисковой системе его название и адрес, в большинстве случаев это окажется фальшивый сайт-двойник, на который очень много негативных отзывов. И особенно критично отнеситесь к радостной новости о том, что вы неожиданно выиграли приз или вам положена какая-либо компенсация, для получения которых нужно перевести определенную сумму денег. Это тоже мошенники.

Специальный вопрос

Деньги. Криминал. pixabay.com.

— Существуют ли признаки мошенничества , по которым его можно определить?

— К сожалению, нет универсального способа, как избежать мошеннических действий. Одни люди критически относятся ко всему, что связано с их финансовым состоянием, тщательно анализируют свои доходы и расходы, читают каждую страницу подписываемого договора. Таких обмануть сложно.

А есть те, кто готов верить любым обещаниям, чем и пользуются мошенники. Последние, кроме прочего, еще и неплохие психологи, они быстро определяют, какой перед ними человек. Поэтому самое главное правило — не вступать с мошенником в контакт. Если это случилось — не спешите переводить деньги, возьмите паузу. Поговорите с родственниками, друзьями, знакомыми, обсудите ситуацию, наверняка кто-то о чем-то подобном уже слышал.

Можно обратиться за консультацией в банк, где у вас открыт счет. Уверен, в большинстве случаев быстро выяснится, что вас пытаются обмануть. Если же вы все-таки поддались на уловку мошенника и поняли это — незамедлительно звоните в банк для блокировки счета, а также обратитесь в дежурную часть полиции, где у вас примут заявление о преступлении.