Бийчанин разбогател на микрозаймах и микроморали: лишал жилья и навешивал долги

В Алтайском крае экс-главу микрофинансовой организации будут судить за многолетний обман земляков, сообщает региональная прокуратура.

38-летнего жителя Бийска обвинили в нескольких преступлениях по статье «Мошенничество».

«В 2014—2020 годах возглавлял юрлицо, предоставляющее микрозаймы. Убеждал обратившихся граждан временно переоформлять на него квартиры и жилые дома, якобы с целью обеспечения взятых на себя обязательств», — рассказали в ведомстве.

Потерпевшие верили, что имущество к ним вернется после возврата кредита, однако этого не происходило. В результате семь человек лишились жилья.

Еще двое бийчан подписали дополнительные договоры к основным обязательствам. В итоге без получения денег стали должны более 2 млн рублей.

На имущество, земельные участки и недвижимость обвиняемого, общей стоимостью около 21 млн рублей, наложили арест для обеспечения гражданских исков.

Ранее сообщали про мошенничество нового уровня: россиянам без их ведома переводят микрозаймы.