Пунктуальный ЖК

Строгие бело-шоколадные дома возвышается над обширной дворовой территорией со спортивными площадками, зонами отдыха, дорожками для прогулок и катания на велосипедах.
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Четыре разноэтажных дома, на одном из которых установлены самые большие в городе часы — это все «Мичурин-парк».
Строгие бело-шоколадные дома возвышается над обширной дворовой территорией со спортивными площадками, зонами отдыха, дорожками для прогулок и катания на велосипедах.
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