Путин поручил за три года отказаться от долевого строительства

В перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина говорится об утверждении "дорожной карты" "по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан".

Ответственными за разработку "дорожной карты" назначили главу правительства Дмитрия Медведева, главу ЦБ Эльвиру Набиуллину и гендиректора Агентства ипотечного жилищного кредитования Александра Плутника. Согласно документу, поручение нужно выполнить до 15 декабря.

Долевое строительство — это продажа жилья на этапе, когда здание не достроено. Сейчас до 90% стройки ведется именно на средства дольщиков и соинвесторов, сообщают "Ведомости".

По оценкам участников рынка, если долевое строительство отменят, численность застройщиков сократится, снизится объем строительства жилья, а цены на жилье вырастут на 15–35%, пишет "Коммерсант".

Кроме того, Владимир Путин намерен получить от правительства предложения по защите прав граждан от нелегитимных действий застройщика, сообщает "Газета.ру".