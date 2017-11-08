Недвижимость

Путин поручил за три года отказаться от долевого строительства

Сегодня, 06:20.
Недвижимость

Владимир Путин поручил правительству разработать трехлетний план по отказу от привлечения средств людей для финансирования строительства жилья, пишут "Известия". Этот шаг должен минимизировать риски граждан.

Строительство. Недвижимость.
Строительство. Недвижимость. Фото : СС0.

В перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина говорится об утверждении "дорожной карты"  "по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан".

Ответственными за разработку "дорожной карты" назначили главу правительства Дмитрия Медведева, главу ЦБ Эльвиру Набиуллину и гендиректора Агентства ипотечного жилищного кредитования Александра Плутника. Согласно документу, поручение нужно выполнить до 15 декабря.

Долевое строительство — это продажа жилья на этапе, когда здание не достроено. Сейчас до 90% стройки ведется именно на средства дольщиков и соинвесторов, сообщают "Ведомости".

По оценкам участников рынка, если долевое строительство отменят, численность застройщиков сократится, снизится объем строительства жилья, а цены на жилье вырастут на 15–35%, пишет "Коммерсант".

Кроме того, Владимир Путин намерен получить  от правительства предложения по защите прав граждан от нелегитимных действий застройщика, сообщает "Газета.ру".

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