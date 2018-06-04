Путина просят построить мост на Сахалин

"В преддверии "прямой линии" с президентом России к депутатам и правительству области поступают просьбы сахалинцев о необходимости строительства моста на материк. Мы приняли решение рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство России и лично президенту о строительстве мостового перехода", — сказал Хапочкин.

Он объяснил, что такой мост представляет стратегический интерес не только для островного региона, но и для всей страны.

"Паромная переправа ненадежна из-за капризной островной погоды. А поставки с Большой земли пока существенно влияют на работу некоторых отраслей в регионе, в частности сельского хозяйства", — сообщил депутат.

В апреле тогдашний глава Минтранса Максим Соколов сообщал, что РЖД подготовили дополнительное технико-экономическое обоснование транспортного перехода на Сахалин с материка. Какой именно это будет вариант перехода — мост или тоннель, еще не определено. ВГендиректор РЖД Олег Белозеров в мае сообщал, что компания готовит окончательные расчеты по стоимости транспортного перехода, проекту предстоит пройти аудит и оптимизацию.

В целом с учетом железнодорожных подходов ОАО "РЖД" оценивает проект в 540,3 млрд руб. плюс более 90 млрд руб. на модернизацию путей на Сахалине. Сам мост обойдется в более чем в 250 млрд рублей.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что общая протяженность строения, включая шестикилометровый мост, составит 585 км. Проектные работы займут три года, строительные — продолжатся пять лет (до 2023 года). В пересчете на километр сахалинский мост будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского.

Факт

Сахалин отделен от материковой России Татарским проливом и проливом Невельского. Самое узкое место имеет ширину около 7 км, но на расстоянии почти 600 км от Южно-Сахалинска. Ширина пролива в районе действующей переправы "Ванино — Холмск" составляет около 120 км.