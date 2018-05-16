Мост на Сахалин может стать следующей мегастройкой России

В целом с учетом железнодорожных подходов ОАО "РЖД" оценивает проект в 540,3 млрд руб. плюс более 90 млрд руб. на модернизацию путей на Сахалине. Сам мост обойдется в более чем в 250 млрд рублей.

Строительство моста обсуждается в связке с проектом глубоководного угольного терминала в Ильинском, на который нужно еще 100 млрд руб. Но эксперты и участники рынка сомневаются в осмысленности проекта без продолжения в Японию.

О мосте на Сахалин говорили десятилетиями, но похожей на реальность идея стала только прошлым летом, когда о ней упомянул в ходе прямой линии Владимир Путин. В итоге мост уже попал в инвестпрограмму ОАО "РЖД": на проектные работы на 2018 год выделен 1 млрд руб. Но при этом грузовая база остается неясной и в целом довольно скромной. В документах говорится, что к 2030 году в отсутствие развития портовых мощностей Сахалина она достигнет лишь 8,5 млн тонн.

Сообщается, что оптимальным признан маршрут от станции Селихин на линии "Комсомольск-на-Амуре — Ванино" к наиболее узкому месту Татарского пролива и затем к сахалинской станции Ныш.

Согласно информации издания, общая протяженность строения, включая шестикилометровый мост, составит 585 км. Проектные работы займут три года, строительные — продолжатся пять лет (до 2023 года).

Дороговизна проекта объясняется сложностью проектирования и возведения в условиях высокой сейсмичности, а также в сложных инженерно-геологических и гидрологических условиях и труднодоступности Дальневосточного региона.