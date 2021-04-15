Пузырь аномального спроса. Цены на жилье в Барнауле будут расти, пока не появится больше новостроек

Дефицит «жилых квадратов» до сих пор расшатывает сферу недвижимости в краевой столице. Сегодня на «первичном» рынке продается около 1,5 тыс. квартир, на «вторичном» — менее 4 тыс. Такое количество жилья не отвечает текущему спросу. Предложение должно превышать его вдвое, считают риэлторы Барнаула. Для этого Барнаула нужно поднажать и строить больше.

Лопнет ли пузырь аномального спроса или рынок все же стабилизируется? Свои выводы представили застройщики, риэлторы и банкиры в рамках круглого стола, прошедшего на базе altapress.ru.

Снижение градуса

Пандемийный 2020-й запомнится всем игрокам рынка недвижимости накалом страстей. Продажи били все рекорды. В новом году риэлторы ждали снижения активности, но этого пока не произошло. Об этом рассказал директор агентства «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин.

Круглый стол «Как в Барнауле строить и продавать больше жилья?» Анна Зайкова.

«Февраль и март показали результат, сравнимый с июнем и июлем 2020 года, когда спрос был ажиотажным. В связи с этим, цены на жилье с сентября прошлого года продолжили стремительно расти. Так, с начала 2020-го стоимость квартир на вторичном рынке прибавила порядка 25%, на первичном — около 30%. Если в начале прошлого года квадратный метр в новостройке оценивался в 48 тыс. рублей, то сейчас — в 60−63 тыс. рублей», — отметил спикер.

Далее он добавил, что сейчас рынок охлаждается. Этому во многом способствовала политика Центробанка. Он поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов до 4,5%.

Неожиданный лидер ценовой гонки

Круглый стол «Как в Барнауле строить и продавать больше жилья?» Анна Зайкова.

К тому же, Алтайский край пошел против всероссийского тренда. Он оказался среди немногих регионов России, где цена на вторичное жилье обогнала стоимость новостроек. И это несмотря на заманчивую ипотечную ставку на «первичку» в 6,5%.

Регион отличился и в рамках программы льготной ипотеки. Вероятнее всего, он станет одним из немногих, где она будет отменена. Цель — снижение перегрева рынка недвижимости, который привел к росту цен.

«Но мы должны думать, что будет после отмены льготной ипотеки. Вряд ли цены упадут. Будет стагнация на рынке, в том числе спроса. И мы угробим строительную отрасль. Я думаю, что это расшатывание просто не нужно», — заметил министр строительства региона Иван Гилев

Цены будут «кусаться»

Круглый стол «Как в Барнауле строить и продавать больше жилья?» Анна Зайкова.

Снижения цен ждать не приходится, пока не пропадет острый дефицит квартир. Для того, чтобы его снизить, городу нужно больше строить. И девелпмент готов увеличивать темпы, но все осложняет невнятная градостроительная политика, дефицит земли, рост цен на стройматериалы и т. д.

«По старым нормам, если в городе нужно строить 800−900 тыс. кв. м. в год, доля незавершенного строительства должна превышать эту цифру примерно вдвое. Но если посмотреть статистику по выданным разрешениям, то ситуация складывается неоднозначная. В первом квартале этого года их всего пять. В прошлом году было выдано 21 разрешение, в позапрошлом — 25.», — отметил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Круглый стол «Как в Барнауле строить и продавать больше жилья?» Анна Зайкова.

Он добавил, что проблема строительного сообщества состоит в том, что каждый игрок выживает, как может и выстраивает план развития, исходя из собственных представлений, в отрыве от общей картины.

О том, чего еще не хватает строителям и при чем здесь расхожее выражение про спасение утопающих, почему средний платеж до введения льготной ипотеки и после сравнялся, а также что сейчас волнует современных матерей, читайте в ближайшее время на altapress.ru в рубрике «Недвижимость».