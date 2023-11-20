20 ноября
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Недвижимость

Пять девятиэтажек с пентхаусами построят за телевышкой в Барнауле

На заседании градостроительного совета повторно рассмотрели проект «Вышка» от архитектурного бюро «Салют» и девелопера «Мой дом». Это пять девятиэтажных домов, которые планируют построить на Змеиногорском тракте, 35Б.

Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"

Подробно о первом заседании мы писали здесь. Если кратко, главная фишка комплекса в том, что его спроектировали так, чтобы сохранить на участке максимально возможное количество деревьев. Для этого, например, архитекторы поставили три дома на платформу, под которой скроется подземный паркинг. Он в свою очередь сядет в овраг.

По той же причине корпуса стоят достаточно близко друг к другу. Архитекторам вновь пришлось доказывать, что с их инсоляцией будет все в порядке.

«За счет посадки и расположения открытых балконов все квартиры будут в полной мере освещены солнечным светов, - уверял экспертов руководитель бюро «Салют» Артем Журбин. - Это один дом, мы не к чему-то его пристраиваем. Люди, покупая здесь жилье, будут знать о таком расстоянии и сами решать, нормально для них это или нет – и просто не купят здесь квартиру».

Чтобы исключить эффект «окна-в-окна» архитекторы добавили рефлективные стекла для витражей и балконные вуали.

Авторы проекта подробнее объяснили систему, с помощью которой будут собирать воду с оврага, придомовой территории и соседнего санатория в дренажные боксы.

А также представили план пожарных объездов и пешеходных путей, отметив, что все уклоны на участке нормативные и для передвижений по ним предусмотрены лестницы и пандусы.

По рекомендации экспертов архитекторы увеличили площади детских площадок на 15%.

Проект комплекса &quot;Вышка&quot; на Змеиногорском тракте, 35Б.
Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б.
Бюро "Салют"

Рассказали они и о том, почему не хотят использовать яркую архитектурную подсветку: «Наши здания находятся не на важной городской магистрали. Есть ландшафтное освещение, которое подчеркивает природу, есть фонари на уровне первых этажей – без глобальной иллюминации».

Сейчас застройщику предстоит основную территорию с купленным недавно участком, где разместят площадку для выгула собак и еще одну парковку.

У экспертов еще остались вопросы по размещению автомобильных стоянок и показателей по озеленению, представленных в проекте. Их поручили решить в рабочем порядке.

Проект одобрили после голосования.

Ранее отмечалось, что в комплексе появятся не только стандартные планировки, но и необычные варианты: квартиры с отдельным входом с уровня земли, двухуровневые квартиры и пентхаусы.

Первые этажи трех нижних домов должны занять частный детский сад, семейный ресторан, магазин и управляющая компания.

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