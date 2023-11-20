Пять девятиэтажек с пентхаусами построят за телевышкой в Барнауле

На заседании градостроительного совета повторно рассмотрели проект «Вышка» от архитектурного бюро «Салют» и девелопера «Мой дом». Это пять девятиэтажных домов, которые планируют построить на Змеиногорском тракте, 35Б.

Подробно о первом заседании мы писали здесь. Если кратко, главная фишка комплекса в том, что его спроектировали так, чтобы сохранить на участке максимально возможное количество деревьев. Для этого, например, архитекторы поставили три дома на платформу, под которой скроется подземный паркинг. Он в свою очередь сядет в овраг.

По той же причине корпуса стоят достаточно близко друг к другу. Архитекторам вновь пришлось доказывать, что с их инсоляцией будет все в порядке.

«За счет посадки и расположения открытых балконов все квартиры будут в полной мере освещены солнечным светов, - уверял экспертов руководитель бюро «Салют» Артем Журбин. - Это один дом, мы не к чему-то его пристраиваем. Люди, покупая здесь жилье, будут знать о таком расстоянии и сами решать, нормально для них это или нет – и просто не купят здесь квартиру».

Чтобы исключить эффект «окна-в-окна» архитекторы добавили рефлективные стекла для витражей и балконные вуали.

Авторы проекта подробнее объяснили систему, с помощью которой будут собирать воду с оврага, придомовой территории и соседнего санатория в дренажные боксы.

А также представили план пожарных объездов и пешеходных путей, отметив, что все уклоны на участке нормативные и для передвижений по ним предусмотрены лестницы и пандусы.

По рекомендации экспертов архитекторы увеличили площади детских площадок на 15%.

Проект комплекса "Вышка" на Змеиногорском тракте, 35Б. Бюро "Салют"

Рассказали они и о том, почему не хотят использовать яркую архитектурную подсветку: «Наши здания находятся не на важной городской магистрали. Есть ландшафтное освещение, которое подчеркивает природу, есть фонари на уровне первых этажей – без глобальной иллюминации».

Сейчас застройщику предстоит основную территорию с купленным недавно участком, где разместят площадку для выгула собак и еще одну парковку.

У экспертов еще остались вопросы по размещению автомобильных стоянок и показателей по озеленению, представленных в проекте. Их поручили решить в рабочем порядке.

Проект одобрили после голосования.

Ранее отмечалось, что в комплексе появятся не только стандартные планировки, но и необычные варианты: квартиры с отдельным входом с уровня земли, двухуровневые квартиры и пентхаусы.

Первые этажи трех нижних домов должны занять частный детский сад, семейный ресторан, магазин и управляющая компания.