Пять девятиэтажек с пентхаусами построят за телевышкой в Барнауле

Подробно о первом заседании мы писали здесь. Если кратко, главная фишка комплекса в том, что его спроектировали так, чтобы сохранить на участке максимально возможное количество деревьев. Для этого, например, архитекторы поставили три дома на платформу, под которой скроется подземный паркинг. Он в свою очередь сядет в овраг.
По той же причине корпуса стоят достаточно близко друг к другу. Архитекторам вновь пришлось доказывать, что с их инсоляцией будет все в порядке.
«За счет посадки и расположения открытых балконов все квартиры будут в полной мере освещены солнечным светов, - уверял экспертов руководитель бюро «Салют» Артем Журбин. - Это один дом, мы не к чему-то его пристраиваем. Люди, покупая здесь жилье, будут знать о таком расстоянии и сами решать, нормально для них это или нет – и просто не купят здесь квартиру».
Чтобы исключить эффект «окна-в-окна» архитекторы добавили рефлективные стекла для витражей и балконные вуали.
Авторы проекта подробнее объяснили систему, с помощью которой будут собирать воду с оврага, придомовой территории и соседнего санатория в дренажные боксы.
А также представили план пожарных объездов и пешеходных путей, отметив, что все уклоны на участке нормативные и для передвижений по ним предусмотрены лестницы и пандусы.
По рекомендации экспертов архитекторы увеличили площади детских площадок на 15%.
Рассказали они и о том, почему не хотят использовать яркую архитектурную подсветку: «Наши здания находятся не на важной городской магистрали. Есть ландшафтное освещение, которое подчеркивает природу, есть фонари на уровне первых этажей – без глобальной иллюминации».
Сейчас застройщику предстоит основную территорию с купленным недавно участком, где разместят площадку для выгула собак и еще одну парковку.
У экспертов еще остались вопросы по размещению автомобильных стоянок и показателей по озеленению, представленных в проекте. Их поручили решить в рабочем порядке.
Проект одобрили после голосования.
Ранее отмечалось, что в комплексе появятся не только стандартные планировки, но и необычные варианты: квартиры с отдельным входом с уровня земли, двухуровневые квартиры и пентхаусы.
Первые этажи трех нижних домов должны занять частный детский сад, семейный ресторан, магазин и управляющая компания.