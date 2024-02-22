Просторную квартиру продают в Барнауле за 24 млн рублей. Она располагается по адресу: ул. Ленская, 1В.

Пятерешку в первом доме клубного типа в Барнауле продают за 24 млн рублей.

Общая площадь петерешки составляет 264 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 90,5 тыс. рублей.

Продавец отмечает, что это просторная, уютная квартира для большой семьи.

Во всех комнатах сделан хороший ремонт, а в ванной — золотая отделка.

Пятерешку в первом доме клубного типа в Барнауле продают за 24 млн рублей. "Авито"

Также везде очень много света, некоторые люстры смотрятся шикарно.

В квартире есть встроенная техника: кондиционер, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель.

Окна выходят на солнечную сторону, потому внутри всегда будет светло и тепло.

При этом у дома очень удобная локация рядом с парком "Изумрудный".

Поблизости находится спортивный зал с бассейном.

Территория дома — закрытая.

Ранее сообщалось, что прибыльный торговый центр продают в Барнауле за 68,5 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале