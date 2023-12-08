8 декабря
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Недвижимость

Пятикомнатную квартиру с черной кухней продают в Барнауле за 30,1 млн рублей

Элитный киpпичный дом c зaкрытой теpриториeй продают в Барнауле за 30,1 млн рублей. Он располагается по адресу пр-т. Социалистический, 38.

Пятикомнатная квартира с черной кухней продают в Барнауле за 30,1 млн рублей.
Пятикомнатная квартира с черной кухней продают в Барнауле за 30,1 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры 174 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 172 млн рублей.

В квартире пaнорaмныe oкнa c кpacивым видом на парк BДHX.

На большом балконе располагается действующая каминная зона для приятных вечерних посиделок.

В квартире сделан качественный ремонт по индивидуальному дизайн проекту с применением материалов только премиум класса.

Внутри пятерешки располагается просторная кухня-гостиная, детская комната, спальня, гардеробная, а так же потайная комната. Санузлы с подогревом пола.

У кухни очень особенный дизайн — она выполнена в черном цвете. Это придает ей строгость и говорить в такой кухне будет одно удовольствие.

Квартира выглядит очень светлой и красивой. Также внутри есть три утепленных балкона.

Владелец отмечает, что в квартире есть действующий ХАМАМ.

Несомненный плюс, так это территориальное расположение дома: отличная транспортная развязка в любую сторону города. В шаговой доступности школы, детские сады, университеты, барнаульский Арбат.

Ранее сообщалось, что дом как из «Майнкрафт» продают в Барнауле 30 млн рублей.

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