5 декабря
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Недвижимость

Квартиру для любителей БДСМ-утех с кандалами и большим креслом сдают в Барнауле

БДСМ-студию сдают в центре города по цене номера в хорошем отеле Барнаула. Владелец оборудовал большую кровать с клеткой крест в полный рост с наручниками и большой набор плеток.

Квартиру для любителей БДСМ-утех с кандалами и большим креслом сдают в Барнауле.
Квартиру для любителей БДСМ-утех с кандалами и большим креслом сдают в Барнауле.
«Авито»

Квартира в стиле "50 оттенков серого" находится в Центральном районе на улице Интернациональная. Арендовать ее можно на сутки. Цена начинается от 7 тыс. рублей.

Апаpтaмeнты сoчeтaют в ceбе совpеменный стиль, oсoбeнную aтмocфеpу и пикантность для эpотичeских игр. Это сoздаeт обcтaновку, наибoлee раcпoлагающую к cтpастным свиданиям влюбленныx.

Владелец уверяет, что дезинфекция предметов интерьера и помещения производится после каждого выезда гостей.

В квартире расположенно большое кресло с цепями. А также кровать с клеткой и кандалами. Все плети и кляпы всегда ждут вас на стене.

Помимо спального места есть еще кухня и ванная. Вполне обычные, без элементов садо-мазо.

Ранее стало известно, что за комфортный дом, о котором мечтает каждая семья, продают в Барнауле за 28,5 млн рублей.

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