Район богатых метров. Где в Барнауле стоимость жилья выросла сильнее всего

Коммерческий директор «Авито Недвижимость» Николай Попов рассказал altapress.ru о ситуации с ценами на барнаульском рынке вторичек и новостроек.

Ожидаемо, самый «дорогостоящий» район в Барнауле — Центральный. Здесь наблюдают наивысшую среднюю цену за квадратный метр как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. В первой половине июля 2023 года она составляет

107,6 и 106,3 тыс. рублей соответственно.

Вторичный рынок

В тот же срок объем предложения вторичной недвижимости в городе в общем увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вырос и спрос — на 16,8% за год. Средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте составила 91,7 тыс. рублей (+8,5% по сравнению с прошлым годом).

Среди всех районов Барнаула за год цена за квадратный метр в сегменте вторичного жилья наиболее заметно выросла в Октябрьском районе (+19,7%) и в июле составила 83,5 тыс. рублей. В остальных районах цены выросли не более чем на 11,8%.

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке Барнаула. Avito

Первичный рынок

В первой половине июля 2023 года объем предложения квартир в новостройках увеличился на 52,9%. Это объясняют относительно небольшим количеством предложений такого жилья на рынке. Интерес же к новостройкам за год вырос незначительно — на 1,3%.

Средняя стоимость квадратного метра в первой половине июля в целом в Барнауле составила 99,3 тыс. рублей (+1,5% с прошлого года).

Средняя цена 1 кв. м на первичном рынке Барнаула. Avito

Наиболее заметно цена квадратного метра в новостройках выросла в Ленинском районе (+22%). В Центральном и Октябрьском районах стоимость увеличилась на 7,3% и 4,3% соответственно, а в Железнодорожном и Индустриальном — всего на 2,9% и 2,3% за год.