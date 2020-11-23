Раз кирпич, два кирпич. ТОП-5 самых дорогих «двушек» в Барнауле из керамики и силиката

В Москве выставили на продажу самую дорогую двухкомнатную квартиру в стране — за полмиллиарда рублей предлагается купить 465 кв. метров жилья. В краевой столице цены пока не такие сумасшедшие. Altapress.ru выяснил, какие встречаются двухкомнатные варианты и собрал топ-5 самых дорогих и интересных предложений в городе. Все квартиры расположены в наиболее экологичных и теплых домах, возведенных из кирпича.

1 место. Квартира а-ля «все включено», где никто не жил

Цена — 10 млн рублей

Общая площадь — 128 кв. м

Тип дома — кирпичный

Адрес — ул. Геблера , 31

Квартира за 10 млн рублей на ул. Геблера. «Авито».

Квартиру с «Авито» возглавляет рейтинг. В нее можно жить, не отходя от кассы, то есть сразу же после покупки. Хороший ремонт из дорогих и качественных материалов светлых тонов дополнен комбо из мебели и техники.

Новому владельцу достанется кухонный гapнитур, вapoчная панель, духoвoй шкaф, вытяжкa, шкаф купе в приxожeй. Также предусмотрено место для поcудoмоечной и стиpальной машин, а также водонагревателя.

Бонусы: LЕD-освещение, застекленная лоджия, подключенный интернет и телевидение.

Кроме того, в той квартире не витает флер прежних хозяев. Здесь никто не жил и даже не был прописан.

2 место. «Двушка» с налетом 90-х

Квартирный привет из 90-х на ул. Молодежная. «Циан».

Цена — 8,5 млн рублей

Общая площадь — 100 кв. м

Тип дома — кирпичный

Адрес — ул. Молодежная , 3-б

Кому-то интерьер из разряда «дорого-богато» окажется не по душе. Но в покупке этой недвижимости, выставленной на «Циан», есть несомненные плюсы.

За относительно средний ценник хозяева готовы продать «жилые» квадраты в элитном дому, расположенном в самом центре Барнаула.

Рядом есть зона отдыха. Фонтаны, бульвар, площадь Советов, Диагностический центр и… библиотека. В шаговой доступности вузы, поликлиники, больницы, а под окнами — уютный лесной сквер, где растут ели, сосны, липы и березы.

Интересен и состав самой квартиры. В ней остается кожаная мягкая мебель, встроенные мебель, кухонный гарнитур, техника, в том числе водонагреватель (удобно во время сезонных отключений горячей воды), стиральная и посудомоечная машины.

А еще — аквариум, джакузи, сигнализация, телефон (большая редкость!) и бронированная входная дверь. Территория закрыта от посторонних и круглосуточно охраняется. Словом, главное — безопасность.

Во дворе оборудованы большая детская площадка и парковка для автомобилей.

3 место. Воздушная квартира с дубом , ясенем и консьержем

Квартира в постельных тонах на ул. Приречная. «Авито».

Цена — 8,2 млн рублей

Общая площадь — 80 кв. м

Тип дома — кирпичный

Адрес — ул. Приречная , 9

Первая строчка в объявлении на «Авито» заверяет гостей сайта, что квартира находится в престижном районе. И ее главная фишка — шикарный вид на город и реку.

Но и внутри есть на что посмотреть. Здесь сделан отличный ремонт. Межкомнатные двери изготовлены из массива ясеня, пол — из дубовой паркетной доски.

В доме три бесшумных современных лифта, консьерж, детская площадка, огороженная территория, надземная и подземная парковка, своя газовая котельная, охрана.

Удобная транспортная развязка позволит за пять минут добраться до центра города.

4 место. Просторный бастион тишины для хорошего сна

Крепость тишины и уюта на ул. Партизанская. «Циан».

Цена — 6,6 млн рублей

Общая площадь — 98 кв. м

Тип дома — кирпичный

Адрес — ул. Партизанская , 132

В том же доме на ул. Партизанская продается еще одна очень просторная квартира. В объявлении на «Циан» ее называют крепостью тишины и уюта. Почему? Причина все та же — толщина стен и материал, из которых они сложены (четыре-шесть кирпичей). Они гасят все шумы и позволяют спокойно спасть в любой ситуации.

Высота расположения «двушки» (8-й этаж) спасет от незваных гостей, в том числе насекомых. Они сюда просто не долетают.

Совсем рядом находятся два гаражных кооператива. Купив или арендовав бокс в одном из них, далеко ходить не придется. А железный конь прослужит дольше, будучи в тепле и под крышей.

5 место. Двушка с радиальной планировкой в центре города

Квартира со свободной планировкой на ул. Партизанская. kuprod.ru.

Цена — 4,5 млн рублей

Общая площадь — 97,3 кв. м

Тип дома — кирпичный

Адрес — ул. Партизанская , 132

Дом, в котором находится жилье отличается необычными планировками квартир. Данный вариант — не исключение. Радиальное расположение помещений выглядит свежо, несмотря на год постройки зданий — 1997-й.

Квартира полногабаритная. В объявлении на kuprod.ru говорится о том, что аналогов в краевой столице практически нет.

Кроме того, как и большинство кирпичных объектов, у этого дома толщина стен равняется 80 см. Это большой плюс для Сибири. Обычно такие здания очень теплые и уютные.

Комнаты просторные, в каждой из них — полноценная лоджия.

В соседнем дворе находятся детский сад и школа. Это тоже очень удобно, ведь по пути детям не придется переходить автомобильные дороги.

Еще один плюс — большая детская площадка и ТОЦ «Гулливер парк», которые находятся в шаговой доступности.

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