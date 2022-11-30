30 ноября
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Недвижимость

Разбор. Оборот микродолей в квартирах и домах ограничили. Что теперь можно и нельзя

С 1 сентября оборот небольших, меньше 6 кв. метров, долей в праве собственности на жилое помещение серьезно ограничили. Это новшество — важный этап в борьбе с рейдерским захватом жилья. Между тем, вопросы по его применению возникают у многих добросовестных граждан, совершающих сделки с квартирами и домами. Можно ли, например, передать по наследству или подарить долю всего в пять «квадратов»? Как теперь выделять доли детям в небольшой квартире? Чтобы найти ответы на эти вопросы, Алтайская краевая нотариальная палата организовала круглый стол, на котором обсудили новшество. Altapress. ruпобывал на этой встрече.

Недвижимость.
Недвижимость.
Анна Зайкова.
1
Какие именно новшества в оборот небольших долей внес законодатель?

Итак, теперь собственник жилого помещения (квартиры или дома) не вправе совершать действия, в результате которых появятся доли меньше шести «квадратов». При этом обладателю доли в праве общей собственности запрещено дробить ее на более мелкие доли — меньше 6 кв. метров.

Изменения эти внесены в статью 30 Жилищного кодекса (пункт 1.1) и вступили в силу 1 сентября.

Отныне сделки с жилыми помещениями или долями не должны нарушать эти требования. Иначе их признают ничтожными и в Росреестре переход права собственности не зарегистрируют, объяснила Наталия Михайлец, нотариус Заринского нотариального округа и член Правления Алтайской краевой нотариальной палаты.

Участники круглого стола.
Участники круглого стола.
Источник: Аппарат Алтайской краевой нотариальной палаты
2
Неужели я теперь ничего не смогу сделать со своей маленькой долей?

Во-первых, изменения касаются правоотношений, возникших после 1 сентября, объяснила Наталия Михайлец. Закон не имеет обратной силы: если долю вы купили до 1 сентября, то вправе и продать ее, и подарить, и завещать.

Во-вторых, законодатель ввел исключения. Жилищный кодекс не запрещает переход микродоли в собственность при получении ее в силу закона — например, в порядке наследования и при приватизации жилого помещения.

Тут все зависит от обстоятельств.

3
Как теперь выделять доли детям в жилье, купленном с помощью маткапитала?

Покупка жилья с помощью материнского капитала — один из самых распространенных способов его приобретения. По данным отделения ПФР, на середину ноября 2022 года, в Алтайском крае маткапитал на улучшение жилищных условий направили 8 719 семей.

Как вы наверняка знаете, выделение долей детям является обязательным — для этого оформляют соглашение об определении долей. Но как быть, если семья купила малометражное жилье, и доля каждого окажется меньше шести «квадратов»?

Наталия Михайлец объясняет: такую сделку Росреестр зарегистрирует.

— При оформлении соглашения об определении долей в связи с использованием средств материнского (семейного) капитала правила статьи 30 Жилищного кодекса не применяются, — говорит она.

И в Росреестре с этой позицией согласны.

— Если к нам поступает обращение с соглашением о выделении долей детям, и эти доли меньше 6 кв. метров, мы такие сделки пропускаем, поскольку доля рассчитывается пропорционально сумме материнского семейного капитала, потраченной на покупку жилья, — подтвердила Людмила Докукина, начальник отдела по госрегистрации недвижимости № 1 управления Росреестра по Алтайскому краю

Участники круглого стола.
Участники круглого стола.
Источник: Аппарат Алтайской краевой нотариальной палаты
4
Семья купила небольшое жилье с использованием маткапитала. Что надо учесть при его продаже?

Самое главное, что надо знать: в новом жилье, которое вы покупаете уже без использования маткапитала, на каждого ребенка должно приходиться не менее 6 кв. метров. Даже если в прежней квартире «детская доля» была меньше.

По словам Людмилы Докукиной, позиция Росреестра и органов опеки по отношению к таким сделкам однозначная: меньше — нельзя. Хотя, как признают в краевой нотариальной палате, выполнить это требование смогут не все семьи — ведь это потребует от родителей дополнительных затрат.

— Да, доли должны быть не меньше шести квадратных метров. Но родители не всегда могут найти средства, чтобы приобрести эти доли", — согласилась Наталья Швецова, начальник отдела охраны прав детства минобразования края.

5
Я стал собственником доли меньше 6 кв. м после 1 сентября. Могу ли я ею распоряжаться?

Такая ситуация возникает, например, если вы купили микродолю у гражданина, который сам вполне законно приобрел ее еще до 1 сентября. Главный вопрос в этом случае: можете ли распорядиться ею вы?

В краевой нотариальной палате полагают: да, можете — при условии, что в результате не произойдет разделение доли на более мелкие. Жилищный Кодекс в новой редакции запрещает дробление доли, а не распоряжение ею.

Так что, если доля не была разделена, то ее можно и продать, и подарить, и завещать.

А вот стать предметом брачного договора или соглашения о разделе имущества супругов микродоля, скорее всего, не сможет, считает Наталия Михайлец. Ведь тогда эту долю придется раздробить — а это как раз запрещено законом.

6
Получил долю меньше 6 кв. м по наследству после 1 сентября. Могу ли я ее продать?

Да, можете. Здесь та же логика. Вы вполне можете распорядиться своим наследством — например, продать унаследованную микродолю, если не будете ее дробить — поскольку вся доля перейдет к новому собственнику как единое целое.

7
Могут ли супруги купить небольшое жилье, если на каждого из них придется меньше 6 кв. м?

Купить небольшое жилье можно — нет проблем. Не каждая семья может позволить себе большую квартиру или дом, и денег хватило только на комнату 11 кв. метров. Но сложности могут возникнуть в дальнейшем.

— Супруги могут обратиться с целью заключить брачный договор или соглашение о разделе совместно нажитого имущества. И тогда на долю каждого придется менее шести «квадратов». Скорее всего, Росреестр откажет в регистрации, — прокомментировала Наталия Михайлец.

Вариантов здесь немного, и для законного выхода из ситуации следует обратиться за консультацией к нотариусу.

8
В нашей квартире каждый имеет долю меньше 6 кв. м. Может ли один член семьи подарить свою долю другому?

Вопрос об этом пока остается открытым. Наталия Михайлец приводит такой пример.

Квартира принадлежит четверым. У каждого доля — меньше шести «квадратов». Один член семьи желает подарить долю другому. «Сегодня есть проблема с регистрацией перехода прав по таким сделкам, так как размер доли — меньше шести квадратных метров», — сказала нотариус, однако, согласно обсуждаемым изменениям, обладателю доли в праве общей собственности запрещено дробить ее на более мелкие доли, но нет запрета на распоряжение ею.

Надо сказать, что сложных вопросов применения новых правил Жилищного Кодекса остается немало — практика только формируется.

По словам Людмилы Докукиной, органы Росреестра будут вырабатывать позицию на конкретных примерах.

9
Объясните еще, с чем связаны такие ограничения?

Цель нововведения — борьба с мошенничеством на рынке недвижимости, с рейдерским захватом жилья, объяснила Наталия Михайлец. При купле-продажи жилого помещения она советует обращаться к нотариусам, это поможет гражданам избежать проблем не только с регистрацией, но и с дальнейшем распоряжением своими квадратными метрами. Нотариусы несут полную ответственность за свои действия, по закону консультации у нотариуса — бесплатные.

Вот характерный пример такого рейдерства: гражданин принимает в дар микродолю в обход нормы Гражданского Кодекса о преимущественном праве других совладельцев долей и вселяется в квартиру. А затем делает жизнь добросовестных владельцев остальных долей невыносимой. Итог: соседи вынужденно продают ему свои доли по низкой цене и выезжают.

Эксперты считают, что поправки станут логичным продолжением в борьбе рейдерскими захватами жилья.

Если у вас возникли вопросы по применению новых правил оборота долей меньше 6 кв м, задавайте их по адресу skalosha@yandex.ru — мы постараемся найти ответ.

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