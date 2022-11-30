Разбор. Оборот микродолей в квартирах и домах ограничили. Что теперь можно и нельзя

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Какие именно новшества в оборот небольших долей внес законодатель?

Итак, теперь собственник жилого помещения (квартиры или дома) не вправе совершать действия, в результате которых появятся доли меньше шести «квадратов». При этом обладателю доли в праве общей собственности запрещено дробить ее на более мелкие доли — меньше 6 кв. метров.

Изменения эти внесены в статью 30 Жилищного кодекса (пункт 1.1) и вступили в силу 1 сентября.

Отныне сделки с жилыми помещениями или долями не должны нарушать эти требования. Иначе их признают ничтожными и в Росреестре переход права собственности не зарегистрируют, объяснила Наталия Михайлец, нотариус Заринского нотариального округа и член Правления Алтайской краевой нотариальной палаты.