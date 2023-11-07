7 ноября
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Недвижимость

Респектабельное здание построят в молодом районе Барнаула

На градостроительном совете представили проект небольшого коммерческого здания на ул. Христенко, 26. Что позволяет ему казаться выше и солиднее - в материале altapress.ru.

Проект коммерческого здания на ул. Христенко, 26.
Проект коммерческого здания на ул. Христенко, 26.
Архитектурная мастерская Алексея Квасова

Двухэтажное здание трапециевидной формы планируют построить в квартале «Лапландия». Весь его вид опирается на облик окружающей застройки. Проект разработала архитектурная мастерская Алексея Квасова.

896 кв. м – общая площадь здания.

Каркасно-монолитное здание будут покрывать темно-серые композитные панели. На витражах появится ритмический акцент – вставки-ламели под дерево, которые вечером будут подсвечиваться.

Парадное остекление, как отметил автор проекта Алексей Квасов, сделает объект респектабельным и современным. Стекла, кстати, будут специальными, они не позволят помещениям перегреться в солнечные дни.

Метровый парапет закроет инженерное оборудование на крыше.

За счет парапета, витражного остекления и вертикальных ламелей здание кажется выше.

Как отметил Квасов, еще неизвестно, кто займет это здание. В любом случае будущие арендаторы могут размещать рекламу на торце козырька над входом в объект и на боковом фасаде.

«Очень приятное глазу здание, хорошо вписано в окружающую среду, застройку», - отметил архитектор Сергей Шадрин.

Проект одобрили.

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