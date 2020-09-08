«Рисуют губы» гнилому дому. Как чиновники Барнаула прикрыли сайдингом проблемы жильцов на Потоке

В конце августа отчаявшиеся жильцы барнаульского дома по адресу 1-я Западная, 74-а записали видеообращение к губернатору края Виктору Томенко. Они просили главу региона помочь в решении вопроса с аварийным жильем. Коллективный крик о помощи распространила правозащитная организация «Гражданский патруль». Несмотря на резонанс в СМИ, сигнал бедствия не вызвал серьезной реакции со стороны властей, все осталось по-прежнему.

Поэтому жильцы «гнилого дома» пошли по второму кругу — подготовили новое обращение к президенту России Владимиру Путину. Корреспонденты altapress.ru побывали в печально известном доме, чтобы убедиться — так жить нельзя.

Дом , который построили японцы

Дом на 1-й Западной, 47-а был построен в Барнауле в 1949 году пленными японцами. Есть легенда, что само здание стоит на их костях — хоронили военнопленных якобы тут же, не отходя далеко от стройки.

Сейчас здесь живут 14 барнаульских семей в 12 квартирах — часть жилых помещений являются коммуналками.

Дом № 47-а на ул. 1-й Западной в Барнауле «Гражданский патруль»

Светлана Изотова — активист, неформально возглавившая движение жильцов за признание дома аварийным. Она занимается всей бумажной волокитой, в том числе сбором подписей под обращениями.

Именно на Светлану упал с потолка кусок штукатурки, едва не убив общественную инициативу. Инцидент стал последней каплей, вынудившей собственников «нехорошего» дома записать обращение к губернатору.

Женщина поселилась в здании на 1-й Западной в 2004 году, когда ничто не предвещало беды. Стены у дома крепкие, в полметра шириной, без трещин. Штукатурка не падает, перекрытия не трещат.

Спустя 10 лет начались проблемы. За 71 год здание, которое стоит буквально на земле, начало постепенно проседать. Как предполагают жильцы, из-за сгнивших несущих балок.

В бойлерной, которую заботливо обшили деревоплитой, хорошо видно, что выступающие деревянные конструкции превратились в труху. Не повезло и перекрытиям. От старости и сырости они постепенно разрушаются. Дерево не вечно.

Проседающий пол и другие «радости»

Дом построен из шлакоблоков. Их толщина более полуметра. Несмотря на это, стройматериал постепенно тоже разрушается. Например, у Светланы в квартире «оконщики» не смогли установить пластиковые откосы — те отказывались держаться на осыпающихся стенах и постоянно отваливались.

«Гнилой» дом на ул. 1-я Западная , 47-а. Фото из архива Светланы Изотовой.

Мы убедились сами: блоки крошатся, стоит немного поковырять ногтем. Но это не самое страшное. Пол в одной из комнат квартиры Светланы просел. Если подпрыгнуть, у соседей снизу упадет люстра. Так уже было не раз.

Логично предположить, что она плохо установлена, но шкаф активистки регулярно падает из-за проезжающих мимо большегрузов, а журнальный столик отправляется в свободное путешествие по комнате, несмотря на подпорки из книг.

Одним словом, пол ходит ходуном и постепенно опускается к противоположной стене.

Светлана Изотова устало объясняет: «Пол начал опускаться несколько лет назад. Мы не сразу это заметили, пока не рухнул шкаф. Мимо промчалась большая машина, после чего раздался страшный грохот. Хорошо, что в комнате никого не было. Убил бы сразу».

Дом № 47-а на ул. 1-й Западной в Барнауле «Гражданский патруль»

Принятые полумеры

А теперь история «гнилого дома», который никак не хотят признавать аварийным. В 2014 году жильцы подали в суд на городской комитет ЖКХ. Решением органа государственной власти был назначен ремонт фундамента, наружных стен здания с восстановлением цоколя, кирпичной кладки, штукатурного слоя и восстановление теплотехнических свойств, перегородок, перекрытий первого и второго этажей, вертикальных стяжек, подпорок, перегородок.

По сути, изнутри требовалось отстроить новый дом. В итоге в здании отремонтировали отопление и укрепили фундамент. На этом вплоть до 2020 года дело и закончилось.

В июне этого года Светлана Изотова заказала экспертизу здания. Ее проводила известный барнаульский эксперт из «Алтайского бюро оценки» Зоя Мамонтова. После всех измерений специалист сделала вывод, что «техническое состояние строительных конструкций и инженерных систем жилого дома» оценивается «как аварийное».

«Гнилой» дом на ул. 1-я Западная , 47-а. Фото из архива Светланы Изотовой.

Заключение было составлено на 22 страницах. Там, в частности, отмечается, что «жилой дом не отвечает требованиям, которым должно отвечать жилое здание», так как есть факторы, ухудшающие проживание в нем.

Во-первых, были обнаружены деформации перекрытий, на них (первый и второй этаж) есть следы массовых протечек, местами они покрыты грибком черного цвета. Во-вторых, деформированы лестничные клетки, крыша протекает, в стенах сквозные трещины, которые свидетельствуют о деформации фундамента и его осадке.

И это видно даже при беглом осмотре непрофессиональным взглядом. Светлана Изотова показала нам все дефекты и разрушающиеся стены, густо покрытые плесенью. К тому моменту часть этого ужаса была заботливо прикрыта толстым утеплителем и дешевым сайдингом.

«Гнилой» дом на ул. 1-я Западная , 47-а. Фото из архива Светланы Изотовой.

Тем не менее, комитет ЖКХ упорно отказывается признавать здание с 80% износа стен и перекрытий аварийным, считая, что дело может поправить так называемый «капитальный» ремонт, который и косметическим-то назвать сложно.

К слову, межведомственная комиссия в очередной раз рассмотрев вопрос, отложила его до следующего заседания. Как там в сказке говорится — либо ишак сдохнет, либо падишах.

Как бы капитальный ремонт

12 мая в квартиру Изотовой постучали двое рабочих, чтобы «обрадовать» хозяйку — они пришли делать капитальный ремонт.

«Гнилой» дом на ул. 1-я Западная , 47-а. Фото из архива Светланы Изотовой.

Заметим, что до этого ни экспертизу, ни банальный осмотр комитет по ЖКХ, по заверению жильцов, не проводил. По их же словам, подрядчик, зная о том, какие работы нужно выполнить, даже не предполагал, что в здании еще кто-то живет.

Светлана рассказала: «Я потом у чиновников много раз спрашивала, почему они не провели детальный осмотр дома. Да еще и запланировали смету на основании заключения, где была допущена ошибка — указаны бетонные перекрытия, хотя они у нас деревянные. И почему не согласовали с нами? Чиновники ответили, что исполняют решение суда. Тогда возникает вопрос: суд обязал комитет ЖКХ поменять перекрытия, почему же они не вошли в смету?»

«Гнилой» дом на ул. 1-я Западная , 47-а. Фото из архива Светланы Изотовой.

Комитет ЖКХ предложил жильцам переехать в маневренный фонд, чтобы строители в их отсутствие смогли поменять несущие конструкции. Но собственники квартир в «гнилом» доме от временного варианта отказались.

Во-первых, по новому проекту строители должны были заняться только потолком второго этажа и парой балок первого в отдельных квартирах. Смысла в таком ремонте жители не видели.

Во-вторых, они побоялись оставлять квартиры со всем нажитым имуществом.

А в-третьих, посчитали, что нет ничего более постоянного, чем временное. Маневренный фонд не менее приятное место проживания, чем дом на 1-й Западной. К тому же, часть жильцов — пенсионеры преклонного возраста. Им тяжело просто выйти из своих квартир, не то, что куда-то переезжать.

«Гнилой» дом на ул. 1-я Западная , 47-а. Фото из архива Светланы Изотовой.

Был еще вариант. По словам жильцов, им предложили за свой счет снять квартиры на время ремонта. Но средних сумм арендной платы людям не потянуть. Светлана с сыном — малообеспеченная семья. У остальных с финансами ничуть не лучше.

Вот и приходится жильцам нехорошего дома держать оборону и бороться за признание здания аварийным. Им этого, как они считают, чиновники не простили. Сейчас в суде лежат иски на тех собственников, которые не пустили строителей в квартиры.

Причем здесь губы

Выражение «рисуют губы» неоднократно повторяла активистка Светлана Изотова во время экскурсии по злосчастному дому на Потоке. Она объяснила, что так говорят в актерской среде, имея в виду специальный грим. Губы буквально рисуют, увеличивая их в размере. Светлана знает, что говорит — она выступала в ансамбле «Русские сувениры».

«Гнилой» дом на ул. 1-я Западная , 47-а. Фото из архива Светланы Изотовой.

«Нам постоянно повторяли, — поясняет Светлана, — девочки, рисуем губы побольше, чтобы их было видно на задних рядах».

Этот сценический прием, судя по всему, взяли на вооружение алтайские чиновники. Не желая признавать дом на улице 1-я Западная аварийным, они выделили средства на его «капитальный» ремонт. О чем уведомили жильцов в формальных отписках.

В различных документах фигурируют разные суммы. Всего на ремонт здания выделено порядка 5 млн рублей. Мы еще вернемся к тому, что уже сделано на эти деньги и что планируется. А пока, про губы…

Сейчас фасад дома в спешном порядке утепляют и обшивают сайдингом. Внешне он будет выглядеть современно и, если отойти подальше, весьма добротно. Но внутрь заходить, если честно, немного страшно.

В день, когда корреспонденты altapress.ru приехали в гости к Изотовой, уже были установлены новые подъездные двери (которые никак не хотели закрываться), и козырьки. Последние настолько низко нависают над головой, что человек даже невысокого роста рефлекторно вжимает голову в плечи, чтобы не стукнуться. Что уж говорить о людях повыше.

Деревянные ступени скрипят и прогибаются под ногами. С потолка свисают провода. Но самое главное заключается в том, что даже при самом беглом осмотре стен видно — сайдингом строители прикрывают большие (кое-где сквозные) трещины, плесень и вываливающиеся кирпичи старого фундамента.

«Гнилой» дом на ул. 1-я Западная , 47-а. Фото из архива Светланы Изотовой.

На резонный вопрос «зачем сайдинг?», жильцам ответили: «Чтобы вам было теплее».

Светлана сокрушается: «На меня кусок штукатурки с потолка рухнул, несущие балки гниют, перекрытия разрушаются — дом постепенно складывается вовнутрь, а они решили утеплить стены. Зачем? Зимой здесь так жарко, что приходится круглосуточно держать форточки открытыми. Мы никогда на холод не жаловались».

Света белого не видно

Сейчас в квартиру Изотовой даже солнце заглядывает редко. В помещениях темно, как в склепе. Но так было не всегда. Еще до злополучного капитального ремонта в квартире было светло.

«Гнилой» дом на ул. 1-я Западная , 47-а. Фото из архива Светланы Изотовой.

Светлана поясняет: «Откосы окон были спроектированы так, чтобы солнечный свет проходил беспрепятственно — под тупым углом к стенам. А теперь посмотрите, что получилось. Из-за утеплителя и сайдинга стены стали значительно толще, а откосы — под 90 градусов. Окна теперь похожи на амбразуры. Свет не проходит в помещения. Вот зачем нужен такой проект?».

Вопрос ребром

31 августа пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ сообщила, что Алтайский край вошел в список регионов, которые выполнили целевой показатель по расселению аварийного жилья в 2020 году.

«Гнилой» дом на ул. 1-я Западная , 47-а. Фото из архива Светланы Изотовой.

В Фонде напомнили, что правительство приняло решение о выделении 50 млрд рублей для решения задачи опережающего расселения жильцов из аварийных домов.

Тогда не понятно, почему комитет ЖКХ с таким упорством игнорирует просьбы о помощи жильцов дома на 1-й Западной, 47-а и не берет во внимание выводы сделанной в этом году экспертизы? Казалось бы, ситуация очевидна — жильцов нужно срочно расселять. Пока же все увиденное нами больше напоминаеттеатр абсурда.

Игорь Берг на пикете против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова

Активист «Гражданского патруля» Игорь Берг предположил: «Думаю, дом не признают аварийным, потому что ведутся работы по капремонту, деньги на которые уже потрачены. И остановка этих работ понесет убытки и для заказчика, и для подрядчика. Кроме того, в случае признания дома аварийным понадобиться искать жилые помещения».

Ситуация сегодня

Жильцы дома не намерены сдаваться. Они всерьез решили отстоять свои права и добиться признания здания аварийным. В этом их готова поддержать организация правовой защиты «Гражданский патруль».

«Гнилой» дом на ул. 1-я Западная , 47-а. Фото из архива Светланы Изотовой.

Игорь Берг,

юрист , правозащитник:

Наша организация и в дальнейшем намерена помогать жителям дома на улице 1-й Западной, 47-а. Будем добиваться, чтобы его признали аварийным и произвели расселение жильцов в нормальные благоустроенные квартиры, либо предоставили денежную компенсацию. Состояние дома аварийное, обрушение несущих конструкций может произойти в любой момент. Это подтверждается заключением специализированной экспертной организации и заключением Инспекции жилищного и строительного надзора Алтайского края.

А пока жильцы изучают ответы чиновников. Например, комитет ссылается на проведение капитального ремонта, а значит признавать дом аварийным не нужно. Межведомственная комиссия новых заседаний еще не проводила. Ее решение оттягивается на неопределенный срок.

Пока идут переговоры и ведутся споры здание могло попросту сгореть.

Пожар в расселенном доме в Барнауле. 22.mchs.gov.ru

Ведь полыхнул же его известный «брат по несчастью» — № 49. К счастью, никто не пострадал, хотя тушили долго. Жильцы «гнилого» дома сокрушаются по поводу случившегося и строят теории заговора.

Кстати, соседний дом № 49 тоже не признали аварийным, но его жильцов хотя бы расселили. Светлана Изотова и ее соседи не собираются сдаваться и решили еще раз применить «тяжелую артиллерию» — написать очередное обращение Путину.

Пожар в расселенном доме в Барнауле. 22.mchs.gov.ru

На первое обращение в приемную президента пришел ответ из мэрии. Придется идти по второму кругу. Под письмом президенту подписались практически все жители.