Родственник Мишустина посетовал на пристальное внимание прессы к доходам миллиардера

Российский миллиардер Александр Удодов, женатый на родной сестре премьера Михаила Мишустина, рассказал, что за 10 лет выплатил налоги в сумме 500 млн рублей.

Все эти годы он декларировал доходы и имущество.

Миллиардер рассказал, что на момент женитьбы у его супруги Натальи было несколько небольших смежных земельных участков общей площадью 34 сотки в районе Рублево-Успенского шоссе.

«Приобретались участки в начале 2000-х за очень скромные по нынешним временам деньги. После свадьбы я подарил ей соседние участки площадью 90 соток с двумя строениями, которые приобрел еще в 2006 году», — рассказал Удодов «Известиям».

Стоимость всего недвижимого имущества в несколько раз меньше законных и официально задекларированных доходов его семьи, пояснил бизнесмен.

Удодов посетовал на то, что после каждого назначения Мишустина к семье проявляют пристальное внимание.

«И после его <Мишустина> назначения на должность главы ФНС, и тем более сейчас мой бизнес постоянно находится под увеличительным стеклом, и если бы действительно было обнаружено что-то противозаконное — поверьте, нашлось бы много влиятельных интересантов использовать этот повод», — считает Удодов.

Опыт работы в большом бизнесе Удодов приобрел благодаря работе вице-президентом в газовой компании «Итера Груп», пишет ura.ru.

После ухода из «Итеры», которая к тому времени была куплена «Роснефтью», он учредил компанию «Афорра Девелопмент» и сосредоточился на строительстве и управлении объектами торговой недвижимости.

С супругой он уже не живет вместе, однако сумел сохранить хорошие отношения с ее семьей, признался миллиардер.

Ранее сообщалось, что родная сестра премьер-министра РФ Михаила Мишустина Наталья Стенина имеет в собственности элитную недвижимость общей стоимостью около 1 млрд рублей.

Клуб

Ранее сообщалось, что в 2018 году доход Мишустина составил 19 миллионов, а его жены — 47,7 млн. Основная часть доходов Мишустина — результат инвестирования денег, заработанных им до 2010 года в бизнесе, пишет «Коммерсантъ».

В конце 1980-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР создал «Международный компьютерный клуб», который содействовал появлению в стране рынка вычислительной техники. Получается, к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а потом замглавы налоговой службы, он уже был довольно обеспеченным человеком.