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Недвижимость

«Роскосмос» построит «призму» вместо штаб-квартиры в форме ракеты

Новая штаб-квартира «Роскосмоса» будет выглядеть как треугольная призма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на планы строительства центра.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

Напомним, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на презентации Национального космического центра (НКЦ) заявил, что есть проект здания в форме ракеты сверхтяжелого класса.

Выполнение строительно-монтажных работ и сдача НКЦ планируются на декабрь 2022 года. В нем смогут работать 20 тыс. человек.

Сообщалось, что проект будет стоить порядка 25 млрд рублей.

В здании помимо «Роскосмоса» разместится Роскосмосбанк, Объединенная ракетно-космическая корпорация, компания «Главкосмос», дирекция космодрома Восточный, финансовый институт «Организация «Агат».

Также в здание переедут Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов), компания «Гонец», компания «Российские космические системы» и Центр Хруничева.

Кроме того, в центре разместятся детский технопарк и выставочный центр.

Создать в Москве Национальный космический центр поручил президент России Владимир Путин. Возведение объектов, как заявлял Рогозин в феврале прошлого года, должно было начаться в 2019 году.

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