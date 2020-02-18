«Роскосмос» построит «призму» вместо штаб-квартиры в форме ракеты

Новая штаб-квартира «Роскосмоса» будет выглядеть как треугольная призма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на планы строительства центра.

Напомним, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на презентации Национального космического центра (НКЦ) заявил, что есть проект здания в форме ракеты сверхтяжелого класса.

Выполнение строительно-монтажных работ и сдача НКЦ планируются на декабрь 2022 года. В нем смогут работать 20 тыс. человек.

Сообщалось, что проект будет стоить порядка 25 млрд рублей.

В здании помимо «Роскосмоса» разместится Роскосмосбанк, Объединенная ракетно-космическая корпорация, компания «Главкосмос», дирекция космодрома Восточный, финансовый институт «Организация «Агат».

Также в здание переедут Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов), компания «Гонец», компания «Российские космические системы» и Центр Хруничева.

Кроме того, в центре разместятся детский технопарк и выставочный центр.

Создать в Москве Национальный космический центр поручил президент России Владимир Путин. Возведение объектов, как заявлял Рогозин в феврале прошлого года, должно было начаться в 2019 году.