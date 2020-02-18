«Роскосмос» построит «призму» вместо штаб-квартиры в форме ракеты

Напомним, ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на презентации Национального космического центра (НКЦ) заявил, что есть проект здания в форме ракеты сверхтяжелого класса.
Выполнение строительно-монтажных работ и сдача НКЦ планируются на декабрь 2022 года. В нем смогут работать 20 тыс. человек.
Сообщалось, что проект будет стоить порядка 25 млрд рублей.
В здании помимо «Роскосмоса» разместится Роскосмосбанк, Объединенная ракетно-космическая корпорация, компания «Главкосмос», дирекция космодрома Восточный, финансовый институт «Организация «Агат».
Также в здание переедут Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов), компания «Гонец», компания «Российские космические системы» и Центр Хруничева.
Кроме того, в центре разместятся детский технопарк и выставочный центр.
Создать в Москве Национальный космический центр поручил президент России Владимир Путин. Возведение объектов, как заявлял Рогозин в феврале прошлого года, должно было начаться в 2019 году.