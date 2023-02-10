Россиянам объяснили, с какой зарплатой дают ипотеку в регионах

Россиянам рассказали, с какой зарплатой предоставляют ипотеку в регионах страны. Исследование основано на данных Росстата о средней стоимости новостроек. Об этом пишет RT .

По словам аналитиков финансового маркетплейса, в Кабардино-Балкарии нужно зарабатывать 29 094 рублей в месяц, чтобы купить квартиру в ипотеку.

В Дагестане — 37 803 рубля, а Карачаево-Черкессии — 38 818 рублей.

Эксперты «Сравни» отмечают, что больше всего для приобретения квартиру нужно зарабатывать в Москве (301 074 рубля), Санкт-Петербурге (193 417 рублей), а также Ленинградской области (162 844 рубля).

Средняя стоимость «жилого квадрата» в Кабардино-Балкарии — 35,5 тыс. рублей. Квартиру в новостройке площадью 50 кв. м можно приобрести за 1 773 982 рубля. Для первоначального взноса нужно порядка 266 тыс. рублей, а ежемесячный платеж — 11,6 тыс. рублей.

В Москве кв. м стоит в среднем 367,1 тыс. рублей, а на первоначальный взнос нужны 2,7 млн рублей. Ежемесячный платеж при ставке 8% — 120,4 тыс. рублей.

Средняя зарплата подразумевает, что ежемесячный платеж должен быть не больше 40% от дохода.

Ранее льготную ипотеку продлили в России.