18 января
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Недвижимость

Россияне бросились скупать недвижимость в Турции

Спрос на жилье в Турции среди россиян в ноябре—декабре 2021 года вырос более чем в два раза, в целом за год число сделок увеличилось на 75%, сообщает РБК.

Аланья - город в провинции Анталья.
Аланья - город в провинции Анталья.
Ирина Самахова.

За прошлый год россияне купили в Турции почти 5,4 тыс. квартир и домов по сравнению с 2020 годом, что стало рекордными данными по крайней мере с 2015 года: тогда граждане РФ купили в Турции 2 тыс. лотов жилой недвижимости.

Особенно активно россияне скупали жилье в ноябре и декабре 2021 года — в этот период было заключено 1,7 тыс. покупок, эти цифры в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2020 года.

Излюбленными регионами для покупки жилья россиянами остаются курортные Анталья и Алания, также россияне, которые ведут бизнес из Турции или планируют дать детям турецкое образование, приобретают жилье в Стамбуле.

Причины

Эксперты считают, что основными причинами роста спроса на жилье в Турции стала пандемия коронавируса, из-за которой больше людей получили возможность работать удаленно, и отложенный спрос 2020-го, связанный с ограничением въезда в страну, пишет Газета.Ru.

В целом россияне заняли третью строчку рейтинга иностранцев, покупающих жилье в Турции, другими приобретателями жилой недвижимости в республике стали граждане Ирака и Ирана.

Между тем сбежавшая судья оставила в России недвижимость за 300 млн рублей.

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