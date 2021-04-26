Россияне стали массово отказываться от одобренной ипотеки

Около трети россиян, получивших предварительное одобрение банка по заявке на ипотечный кредит, в дальнейшем отказались от него в надежде найти более выгодную процентную ставку.

«Примерно треть клиентов, получивших предварительное одобрение по заявке на ипотеку, отказывается от получения кредита. Самая распространенная причина — размер процентной ставки», — пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Online-Ipoteka.

Больше половины добровольно отказавшихся от ипотеки россиян рассчитывают получить ставку ниже 7,5% годовых, при этом размер дохода не позволяет им рассчитывать на такой размер процентов.

Порядка 20% участников исследования не устраивает срок кредита — они хотели бы рассчитаться с банком максимум за 10 лет, однако их коэффициент «платеж/доход» соответствует сроку кредитования от 20 лет.

Еще 15% опрошенных приняли решение арендовать жилье, 10% потенциальных заемщиков отложили оформление ипотеки в надежде дождаться более низких ставок или снижения цен на недвижимость, а 5% клиентов прервали общение с банками без объяснения причин, пишет News.ru.

В исследовании приняли участие 7,5 тыс. банковских клиентов со всей России.

Между тем правительство намерено снижать ставку по ипотеке.

Так, поддержание средней ставки по жилищным займам в России на уровне 6,9% годовых до 2030 года может стать ключевой целью нацпроекта «Жилье и городская среда».

Это на 1 процентный пункт меньше, чем планировалось изначально.