Российские вкладчики переориентировались на недвижимость и инвестсчета

Как отмечает новостной портал «РБК», вклады населения в кредитных организациях Башкирии за месяц сократились на 600 млн рублей. Об этом сообщает Башкортостанстат со ссылкой на данные Отделения — Национального банка по республике.

Судя по статистическим данным население сейчас вкладывается в недвижимость и ценные бумаги. Для сравнения были взяты остатки на вкладных счетах. 1 сентября 2020 года они составляли 429,8 млрд рублей, с 1 августа — 430,4 млрд рублей.

«РБК» приводит мнение директора филиала финансовой группы QBF в РБ Рената Васина. Он считает пандемию спусковым механизмом, повлекшим за собой «принятие ультрамягких монетарных стимулов, включая снижение ключевой ставки». На этом фоне люди начали забирать депозиты из банков.

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По его словам, вкладчики ищут альтернативные варианты размещения свободных денежных средств. Судя по статистике, отток по масштабам превышает объемы поступлений финансовых ресурсов физлиц, на фондовый рынок и рынок недвижимости.

Васин предполагает, что по мере уменьшения напряжения в связи с пандемией, население постепенно начнет возвращать изъятые средства. Возможно, люди начнут вкладываться в более доходные финансовые инструменты. Например, ИИС, «гибридные» инвестиционные счета, ОФЗ и ценные бумаги самих кредитных организаций.

Из-за снижения ключевой ставки, изменений налогового законодательства россияне стали забирать свои средства с депозитов, отмечает директор уфимского филиала «Премьер БКС» Вадим Болтыров.

Эффективные финансы. АО «Райффайзенбанк»

Эксперт полагает, что нестабильность рубля и возможная его девальвация традиционно вызывает напряжение и заставляет людей делать отложенные покупки, в частности, активно приобретать недвижимость.

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Что касается Алтайского края, то здесь ситуация схожая. Об этом говорят не только аналитики из финансовой сферы, но и риэлторы.

Так осенью этого года продолжили расти цены на жилье из-за увеличения спроса. Одна из причин — покупать стали больше, чтобы выгодно вложить накопленные средства.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита АлтГУ Наталья Деркач рассказала altapress.ru, что вклады сегодня перестали представлять собой интерес для населения.

«Людям приходится искать новые инструменты. Одним из способов вложения накопленного стала недвижимость», — заключила эксперт.

Дмитрий Дворядкин. Анна Зайкова.

Директор агентства «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин разделяет это мнение: