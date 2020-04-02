Всемирная пандемия COVID-19 и не менее впечатляющее ослабление курса рубля повлияли на стоимость, спрос и предложение элитной недвижимости на Рублево-Успенском шоссе Москвы. Тему подробно изучил РБК.

Цены выросли на четверть и выше

Средняя цена предложения коттеджей на Рублевке в первом квартале 2020 года оказалась на 23% выше, чем в конце 2019-го. Она составила 420 млн. рублей.

По мнению Олега Михайлика, директора департамента загородной недвижимости международной консалтинговой компании Knight Frank, такой рост, прежде всего, связан с динамикой курса валют — в противном случае рост цен составил бы не более 1%.

Дома на столичной Рублевке. Фото из социальных сетей.

Стоимость 1 сотки земли на вторичном рынке Рублевки возросла до 3.8 млн рублей по итогам I квартала, что на 38% больше, чем в конце прошлого года. Здесь также на цену существенное влияние оказал рост доллара и, вдобавок, вымывание более дешевого предложения.

Верните цены в рублях

Сергей Горяинов, руководитель департамента загородной недвижимости Point Estate, отмечает, что сделки купли-продажи недвижимости в долларах практически не совершаются (хотя объекты выставлены на продажу в американской валюте). Поэтому брокеры сегодня ведут переговоры с собственниками о переводе ценового предложения в рубли, а также снижении стоимости объектов.

Эксперт отметил, что после снижения курса валют, спрос на продажу загородной недвижимости на Рублевке снизился на 25−30%.

Сергей Горяинов,

руководитель департамента загородной недвижимости Point Estate:

При этом около 20% собственников либо рассматривают снятие объекта с продажи на время карантина, либо уже сделали это, так как сейчас боятся показывать дома из-за распространения коронавируса

Правда, есть и положительные моменты — спрос на аренду загородной недвижимости резко вырос. Сергей Горяинов отметил, что рост значительно превышает показатели в 20−90%, о которых многие говорят — он составляет все 400%, считает эксперт.

Рублевка уступила трон

Известно, что на столичном загородном рынке жилья Рублевка всегда оказывалась впереди не только по предложению, но и являлась первой по спросу.

В 2020 году ситуация сильно изменилась, по итогам I квартала лидером по количеству проданных лотов оказалось Новорижское направление (47%), Рублевка разместилась на втором месте (28%), об этом рассказал Олега Михайлик.

Дома на столичной Рублевке. Фото из социальных сетей.

По данным компании Knight Frank, в январе — марте 2020 года на Рублевке было сосредоточено 43% вторичных высокобюджетных загородных предложений в Московской области.

Что лучше всего продается в 2020 году

По итогам I квартала самым востребованным на вторичном рынке Москвы и Подмосковья оказались коттеджи площадью от 400 до 700 кв. м (35% ушедших лотов) и с бюджетом от 50 млн до 100 млн рублей.

На Рублево-Успенском шоссе наибольшей популярностью также пользуются коттеджи площадью от 400 до 700 «квадратов» (41%) и коттеджи с бюджетом более 300 млн рублей (40%).