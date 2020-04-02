Цены выросли на четверть и выше
Средняя цена предложения коттеджей на Рублевке в первом квартале 2020 года оказалась на 23% выше, чем в конце 2019-го. Она составила 420 млн. рублей.
По мнению Олега Михайлика, директора департамента загородной недвижимости международной консалтинговой компании Knight Frank, такой рост, прежде всего, связан с динамикой курса валют — в противном случае рост цен составил бы не более 1%.
Стоимость 1 сотки земли на вторичном рынке Рублевки возросла до 3.8 млн рублей по итогам I квартала, что на 38% больше, чем в конце прошлого года. Здесь также на цену существенное влияние оказал рост доллара и, вдобавок, вымывание более дешевого предложения.
Верните цены в рублях
Сергей Горяинов, руководитель департамента загородной недвижимости Point Estate, отмечает, что сделки купли-продажи недвижимости в долларах практически не совершаются (хотя объекты выставлены на продажу в американской валюте). Поэтому брокеры сегодня ведут переговоры с собственниками о переводе ценового предложения в рубли, а также снижении стоимости объектов.
Эксперт отметил, что после снижения курса валют, спрос на продажу загородной недвижимости на Рублевке снизился на 25−30%.
Сергей Горяинов,
руководитель департамента загородной недвижимости Point Estate:
При этом около 20% собственников либо рассматривают снятие объекта с продажи на время карантина, либо уже сделали это, так как сейчас боятся показывать дома из-за распространения коронавируса
Правда, есть и положительные моменты — спрос на аренду загородной недвижимости резко вырос. Сергей Горяинов отметил, что рост значительно превышает показатели в 20−90%, о которых многие говорят — он составляет все 400%, считает эксперт.
Рублевка уступила трон
Известно, что на столичном загородном рынке жилья Рублевка всегда оказывалась впереди не только по предложению, но и являлась первой по спросу.
В 2020 году ситуация сильно изменилась, по итогам I квартала лидером по количеству проданных лотов оказалось Новорижское направление (47%), Рублевка разместилась на втором месте (28%), об этом рассказал Олега Михайлик.
По данным компании Knight Frank, в январе — марте 2020 года на Рублевке было сосредоточено 43% вторичных высокобюджетных загородных предложений в Московской области.
Что лучше всего продается в 2020 году
По итогам I квартала самым востребованным на вторичном рынке Москвы и Подмосковья оказались коттеджи площадью от 400 до 700 кв. м (35% ушедших лотов) и с бюджетом от 50 млн до 100 млн рублей.
На Рублево-Успенском шоссе наибольшей популярностью также пользуются коттеджи площадью от 400 до 700 «квадратов» (41%) и коттеджи с бюджетом более 300 млн рублей (40%).