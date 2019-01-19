Рубцовчанка купила здание и участки в центре Барнаула

Одноэтажное здание в центре Барнаула и примыкающий к нему участок, принадлежавшие обанкротившемуся «СтройГАЗу», на торгах купила жительница Рубцовска Наталья Борисова. Пока неясно, для каких целей приобретена недвижимость, расположенная в центре города — в пяти минутах ходьбы от «Сити-центра» и рядом с главным офисом налоговой службы.